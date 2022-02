Horizon Forbidden West: Lego-Set mit Tallneck und Aloy für 80 Euro

Schon im vergangenen Jahr gab es einen Leak zu einem Lego-Set, das auf „Horizon Forbidden West“ basiert. Heute folgte die Bestätigung. Das „Lego Horizon Forbidden West Tallneck“-Set mit der Nummer 76989 soll am 22. Mai 2022 zum Preis von 79,99 Euro erscheinen und aus 1222 Steinen bestehen.

Bogen, Speer und weitere Elemente

Das Set enthält den Tallneck sowie eine Minifigur von Aloy, der Protagonistin aus den „Horizon“-Spielen. Ebenfalls enthalten sind eine Kopfbedeckung für Aloy, ein Scout mit drei Augenfarben (blau, rot und gelb) zur Auswahl sowie ein Bogen, ein Speer und einige Landschaftselemente. Im zusammengebauten Zustand betragen die Abmessungen der Struktur (B x H x T) 23 x 34 x 17 cm.

Erste Bilder zeigen, wie das zusammengebaute Set am Ende aussehen soll. Erstmals erwähnt wurde die Veröffentlichung von „Horizon Forbidden West“ als Lego-Version im Dezember des vergangenen Jahres, als das Set bei einem Händler auftauchte.

Lego brachte in den vergangenen Jahren mehrere Sets hervor, die sich an Videospielen anlehnen. Ein „Sonic The Hedgehog“-Set wurde im Januar veröffentlicht. Auch „Super Mario“ ist hin und wieder vertreten, darunter das Mario-Parcours-System, mit dem die Spieler große und an „Super Mario“ angelehnte Level erstellen können. Ein „Super Mario 64 Question Mark Block“-Set wurde letztes Jahr für stolze 170 Euro auf den Markt gebracht.

Die hohen Preise standen in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Kritik, da es mittlerweile Mitbewerber gibt, die für oft weniger Geld mehr zu bieten haben. Beispielsweise macht das Set zu „Kingdom Come Deliverance“ einen ordentlichen Eindruck. Auch kostengünstigere Modelle gibt es zu dieser Spiele-Marke.

Weitere Meldungen zu Horizon Forbidden West:

Das Lego-Set zu „Horizon Forbidden West“ kommt natürlich nicht zufällig. Der Titel von Sony und Guerrilla Games erscheint am kommenden Freitag exklusiv für PS5 und PS4. Die ersten Test-Wertungen zu „Horizon Forbidden West“ wurden schon gestern reichlich diskutiert. Und auch der Test von PLAY3.DE steht zur Ansicht bereit.

