Horizon Forbidden West: Weiterer Gameplay-Clip zeigt die PS4-Version

Zu den ersten großen Highlights des noch recht jungen Videospieljahres 2022 dürfte zweifelsohne das von Guerrilla Games entwickelte Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ gehören.

Nachdem uns in dieser Woche die ersten Gameplay-Szenen aus der Umsetzung für die Standard-PlayStation 4 erreichten, stellten Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games kurz vor dem Release von „Horizon: Forbidden West“ einen weiteren Gameplay-Clip bereit. Dieser zeigt erneut die PlayStation 4-Version in Aktion, die im Vergleich mit ihrem PlayStation 5-Pendant zwar diverse technische Abstriche über sich ergehen lassen musste, laut Entwicklerangaben aber dennoch eine „spannende und reichhaltige Spielerfahrung“ verspricht.

Erkundet den verbotenen Westen

„Horizon: Forbidden West“ wird ab dem kommenden Freitag, den 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wie es der Name des Action-Rollenspiels bereits andeutet, führt der Weg der Spieler und Spielerinnen dieses Mal in den verbotenen Westen, wo neue Geheimisse darauf warten, gelüftet zu werden. Gleichzeitig sieht sich Aloy mit neuen Bedrohungen konfrontiert und kämpft einmal mehr für den Fortbestand der Menschheit.

Auf ihrem Weg muss sie mit alten Freunden zusammenarbeiten, Allianzen mit neuen kriegerischen Fraktionen eingehen und das Vermächtnis der fernen Vergangenheit entschlüsseln – und dabei einem neuen und scheinbar unbesiegbaren Feind immer einen Schritt voraus sein.

„Das Land stirbt. Grauenhafte Stürme und eine unaufhaltsame Plage suchen die verstreuten Überreste der Menschheit heim, während Furcht einflößende neue Maschinen an den Grenzen umherstreifen. Das Leben auf der Erde steuert auf eine erneute Auslöschung zu und niemand weiß, warum. Es liegt an Aloy, die Geheimnisse, die hinter diesen Gefahren lauern, zu enthüllen und Ordnung und Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

