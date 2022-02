Horizon Forbidden West: Neuer „Shrine Walk“-Trailer zeigt die PS4-Version in Aktion

Neben der PlayStation 5 wird bekanntermaßen auch die PlayStation 4 mit dem in Kürze erscheinenden Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" bedacht. Der frisch veröffentlichte "Shrine Walk"-Trailer zeigt die PS4-Version in Aktion.

Mit „Horizon: Forbidden West“ erscheint noch in diesem Monat das neueste Werk des niederländischen Studios Guerrilla Games für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Nachdem uns Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games bereits Ende Januar mit einem ersten Last-Gen-Gameplay-Video zu „Horizon: Forbidden West“ bedachten, wurde kurz vor dem Release des Nachfolgers der „Shrine Walk“ genannte Trailer veröffentlicht. Zu sehen sind neben der Protagonistin Aloy erneut ausgewählte Spielszenen aus der Umsetzung für die PlayStation 4. Nachdem Ende Januar noch die PS4 Pro-Fassung gezeigt wurde, ist nun die Standard-Version der PlayStation 4 an der Reihe.

Erkundet den verbotenen Westen

„Horizon: Forbidden West“ wird ab dem 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wie es der Name des Nachfolgers bereits andeutet, erhaltet ihr dieses Mal die Möglichkeit, den verbotenen Westen zu erkunden und euch den dort lauernden Gefahren zu stellen. Versprochen wird ein tödliches Grenzgebiet, in dem geheimnisvolle, neue Bedrohungen lauern und Aloy nach dem Leben trachten.

„Begleite Aloy auf ihre gefährliche Reise durch den Verbotenen Westen, ein tödliches Grenzgebiet, in dem geheimnisvolle, neue Bedrohungen lauern. Erkunde ferne Länder, bekämpfe größere und furchterregendere Maschinen und triff auf überraschend neue Stämme, wenn du in Horizons post-apokalyptische Welt der fernen Zukunft zurückkehrst. Das Land stirbt. Grauenhafte Stürme und eine unaufhaltsame Plage suchen die verstreuten Überreste der Menschheit heim, während Furcht einflößende neue Maschinen an den Grenzen umherstreifen. Das Leben auf der Erde steuert auf eine erneute Auslöschung zu und niemand weiß, warum“, so die offizielle Beschreibung.

Nun liegt es an Aloy und somit an euch, die Geheimnisse zu lüften, die hinter dieser Gefahr steckt, und den Fortbestand der Menschheit zu sichern.

