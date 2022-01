Horizon Forbidden West: Freeclimbing, Waffen und Slitherfang-Kampf im Hands-on-Video

„Horizon Forbidden West“ befindet sich auf der Zielgeraden, was unerwartete Verschiebungen unwahrscheinlich macht. Und auch die Marketingaktivitäten laufen. Kurz vor dem Launch des Titels aus dem Hause Guerrilla Games könnt ihr euch ebenfalls ein neues Preview-Video anschauen, das heute von IGN zur Ansicht bereitgestellt wurde.

Die englischsprachige Publikation hatte die Gelegenheit, „Horizon Forbidden West“ vier Stunden lang auszuprobieren. Darauf aufbauend werden im unten eingebetteten Video einige neue Gameplay-Elemente sowie die verschiedenen Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil vorgestellt.

Freeclimbing, neue Waffen und mehr

Im Hands-On-Video wird unter anderem das Freeclimbing thematisiert, das recht nahtlos zu sein scheint. Zwar kann nicht alles erklommen werden. Aber die Anzahl der Oberflächen, die dieses Feature unterstützen, wurde stark erweitert. Einige der neuen Fähigkeiten werden ebenfalls beleuchtet, wie zum Beispiel das Abschießen von Pfeilen, sodass sie auf die Feinde herabregnen.

Weitere Protagonisten im neuen Video zu „Horizon Forbidden West“ sind Waffen wie der Shredder Gauntlet und der Plasma Boltcaster. Ebenfalls kommt der verbesserte Nahkampf zur Sprache. Zudem könnt ihr im exklusiven PlayStation-Spiel Säure zum Einsatz bringen. Sie richtet großen Schaden an und erzeugt Wolken, die Feinde in der Nähe schädigen.

Für alle Spieler, die ein großes Interesse an den Kämpfen haben, gibt es eine neue Arena, die zeitlich begrenzte Herausforderungen gegen eine Vielzahl von Maschinen wie den Slitherfang bietet. Aufgrund der unterschiedlichen Fähigkeiten dieser Maschine soll die Auseinandersetzung mit dem Widersacher sehr facettenreich ausfallen.

Horizon Forbidden West vorbestellen

Falls euch das Gezeigte zusagt: Nach wie vor sind bei Händlern wie Amazon Vorbestellungen möglich. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge verlinkt:

Horizon Forbidden West bei Amazon vorbestellen:

Frühe Käufer werden belohnt: Als Vorbestellerbonus winken ein besonderes Outfit und ein Speer.

Bis ihr selbst Hand anlegen könnt, vergeht nicht mehr viel Zeit: „Horizon Forbidden West“ erscheint voraussichtlich planmäßig am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Mehr zum neusten Projekt aus dem Hause Guerrilla Games erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Zunächst solltet ihr euch das anfangs erwähnte Vorschauvideo nicht entgehen lassen, das euch in die Spielwelt einführt und einen guten Vorgeschmack bietet.

