Horizon Forbidden West: So viel freier Speicherplatz wird auf der PS5 benötigt

In wenigen Wochen wird mit "Horizon: Forbidden West" das neueste Abenteuer von Aloy erscheinen. Passend zum nahenden Release sickerte durch, wie viel freien Speicherplatz ihr auf der PlayStation 5 reservieren solltet. Nur so viel: Bei "Horizon: Forbidden West" haben wir es mit einem sehr umfangreichen Titel zu tun.

In den kommenden Monaten dürfen sich die Besitzer einer PlayStation 4 und einer PlayStation 5 über mehrere potenzielle First-Party-Highlights freuen.

Los geht es in wenigen Wochen mit dem Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“, das genau wie der Vorgänger bei den niederländischen Entwicklern von Guerrilla Games entstand. Passend zum nahenden Release sickerte durch, wie viel freien Speicherplatz ihr für das neue Abenteuer von Aloy reservieren solltet. Wie „PSN Size“ berichtet, sind es auf der PlayStation 5 hierzulande knapp 96,35 Gigabyte. Anzumerken ist wie gehabt, dass sich diese Angabe lediglich auf die Release-Version des Action-Rollenspiels bezieht. Mögliche Updates kämen noch obendrauf.

Erkundet ein tödliches Grenzgebiet

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die US-Version von „Horizon: Forbidden West“ etwas kleiner ausfällt und auf der PlayStation 5 „lediglich“ 86 Gigabyte belegt. Eine Begebenheit, die vor allem auf die unterschiedlichen Lokalisierungen der europäischen Fassung zurückzuführen sein dürfe. „Horizon: Forbidden West“ erscheint am 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Der Preload startet bereits am 11. Februar 2022.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West:

Das neue Action-Rollenspiel aus dem Hause Guerrilla Games rückt genau wie der erste Teil die Protagonistin Aloy in den Mittelpunkt. Aloy findet sich in „Horizon: Forbidden West“ im verbotenen Westen wieder und erkundet dort ein tödliches Grenzgebiet, das vor allerlei Gefahren und Geheimnissen nur so strotzt. Grauenhafte Stürme und eine unaufhaltsame Plage suchen die letzten Überlebenden der Menschheit heim.

Gleichzeitig streifen furchteinflößende neue Maschinen an den Grenzen umher, die den Fortbestand der Menschheit ein weiteres Mal bedrohen. Erneut liegt es an Aloy, den von den Maschinen ausgehenden Gefahren auf den Grund zu gehen und das Überleben der Menschheit zu sichern.

🚨 Horizon Forbidden West (PS5) (Reminder) ⬛ Still Without Update 🟦 All Regions Size 🟪 US : 85.913 GB

🟩 EU : 96.350 GB

🟥 JP : TBD , Still Not Added to database 🟨 #PS5 #HorizonForbiddenWest https://t.co/qcdbzilesj pic.twitter.com/SiS552csVs — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 22, 2022

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren