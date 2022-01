Horizon Forbidden West: Gold-Status erreicht und PS4-Gameplay

„Horizon Forbidden West“ gehört zu den großen Neuerscheinungen der kommenden Wochen. Und eine Verschiebung müssen PS4- und PS5-Spieler nicht mehr befürchten. Denn heute gaben die Entwickler von Guerrilla Games sowie der zuständige Publisher Sony bekannt, dass der Gold-Status erreicht wurde.

Gold bedeutet in diesem Fall, dass die Entwicklung von „Horizon Forbidden West“ abgeschlossen wurde, was zumindest für die Version gilt, die auf den Disks vervielfältigt wird. In den Wochen bis zum Launch werden die Entwickler einmal mehr bestrebt sein, eventuelle Last-Minute-Fehler aus dem Spiel zu verbannen, was zu einem Day One-Patch führen könnte. Auch nach dem Launch von „Horizon Forbidden West“ ist damit nicht Schluss.

PS4-Gameplay veröffentlicht

„Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um jedem im Team zu dem zu gratulieren, was wir gemeinsam erreicht haben, und der Community für ihre anhaltende Unterstützung und Begeisterung zu danken, während wir uns auf die Veröffentlichung vorbereiten“, so Angie Smets, Studio Director & Executive Producer bei Guerrilla.

In den vergangenen Monaten wurden mehrere Videos mit Gameplay-Szenen aus „Horizon Forbidden West“ veröffentlicht, wobei Szenen gezeigt wurden, die auf der PS5-Version basierten. Das Spiel wird ebenfalls für die PS4 erscheinen, was bei einigen Spielern die Frage aufkommen lassen könnte, ob sie „Horizon Forbidden West“ erst anrühren sollten, sobald sie im Besitz einer PlayStation 5 sind.

Um möglichen Befürchtungen hinsichtlich der Qualität auf der PS4 den Wind aus den Segeln zu nehmen, wurden heute ein paar Gameplay-Schnipsel veröffentlicht, die „Horizon Forbidden West“ auf der PS4 Pro zeigen:

Der Stamm der Utaru ist in Reinklang beheimatet, obwohl das Land stark von der mysteriösen roten Fäule betroffen ist. Im unten zu sehenden Clip erhaltet ihr einen Einblick in die Lebensweise des Stammes in den massiven strohgedeckten Vordächern, die auf Radarschüsseln aus der Alten Welt gebaut sind.

Kletterkiefer sind ein gefährlich agiler Feind, der euch während eines Kampfes auf Trab halten wird. Das Video zeigt, was euch erwartet, wenn ihr ihnen in der Wildnis begegnet.

Im dritten Video werden die Bristlebacks aus dem Ankündigungstrailer gezeigt. Laut Guerrilla Games sind sie ein würdiger Gegner, vor allem wenn sie in Herden auftreten, wie im nachfolgenden Clip zu sehen ist.

„Egal, ob ihr auf eurer PS4- oder PS5-Konsole spielt, unser Team hat dafür gesorgt, dass ihr auf jeder Plattform das beste Erlebnis genießen könnt. Wir können es kaum erwarten, dass ihr euch im Februar in den Verbotenen Westen begebt“, so Smets ergänzend.

„Horizon Forbidden West“ erscheint am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Mehr zum neusten Projekt aus dem Hause Guerrilla Games erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

