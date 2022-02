Horizon Forbidden West: Testwertungen in der Übersicht

Am kommenden Freitag, den 18. Februar 2022 wird das Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 in den weltweiten Handel kommen. Nun sind bereits die internationalen Testwertungen veröffentlicht worden, die uns verraten, ob Aloys zweites Abenteuer gut bei den Kritikern angekommen ist.

Das nächste Sony-Meisterwerk?

Das 2017 erschienene „Horizon: Zero Dawn“ konnte seinerzeit einen Wertungsschnitt von 89 Punkten (bei 172 Wertungen) erzielen und galt als eines der besten Spiele des Jahres. Wie sieht es bisher beim neuen Teil aus?

Nach mittlerweile 81 eingegangenen Wertungen liegt der Schnitt für „Horizon: Forbidden West“ bei 88 Punkten. Somit kann das Action-Rollenspiel durchaus mit dem Vorgänger mithalten, auch wenn nicht alle Kritiker begeistert waren. Eine Handvoll Kritiker reißen den durchaus positiven Gesamtschnitt deutlich nach unten.

Laut den Kollegen von IGN ist „Horizon: Forbidden West“ eine „triumphale Kombination aus packenden Kämpfen, Kreatur- und Charakterdesign höchster Güte und einer mitreißenden offenen Spielwelt“, wobei es auch die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 in beeindruckender Manier unterstreichen soll.

Unser Test zu „Horizon: Forbidden West“: Die erhoffte Mega-Fortsetzung?

Dahingegen hat Stevivor ein „Spiel der Kontraste“ vor sich gefunden. „Ein Spiel über Roboterdinosaurier, in dem man stattdessen aus irgendeinem Grund viel zu viel Zeit damit verbringt gegen Robotererdmännchen und Wildschweine zu kämpfen“, heißt es in dem entsprechenden Fazit. Die Nebenmissionen seien zwar großartig, aber auch viel zu simpel. Darüber hinaus würde das Kampfsystem ein komplexes Gleichgewicht aus elementaren Stärken und Schwächen fördern, das jedoch mit explosiven Speerspitzen ausgehebelt werden kann.

Doch schaut euch die Wertungen selbst an und lest euch den einen oder anderen Test durch, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Wir haben euch eine Auswahl an Tests verlinkt.

Die ersten Testwertungen (Auswahl)

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren