LEGO Star Wars – The Skywalker Saga: Eine Stunde frisches Gameplay-Material zur Sternen-Saga

Anfang April wird "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" für die Konsolen und den PC erscheinen. Kurz vor dem Release fiel das Preview-Embargo. Dies wiederum führte dazu, dass wir uns heute über eine Stunde an frischen Spielszenen freuen dürfen.

Auch in diesem Jahr werden LEGO-Fans auf den Konsolen beziehungsweise dem PC natürlich mit einem neuen Videospiel auf Basis der beliebten Marke bedacht.

Dieses trägt den Namen „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ und wird Anfang des kommenden Monats das Licht der Welt erblicken. Angesichts der nahenden Veröffentlichung fiel das Preview-Embargo, sodass die internationalen Magazine derzeit die Möglichkeit haben, ihre Eindrücke unter das Volk zu bringen. Passend dazu steht ein umfangreiches Gameplay-Video zu „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bereit, das eine Stunde frischer Spielszenen liefert.

Was der neue LEGO-Titel technisch wie spielerisch zu bieten hat, verraten wir euch zudem in unserer aktuellen Vorschau.

Die Geschichte der Familie Skywalker

Wie es der Name von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bereits andeutet, könnt ihr im neuesten LEGO-Titel die Geschichte der legendären Familie Skywalker erleben beziehungsweise nachspielen. Zu den Besonderheiten gehört laut den Entwicklern von TT Games die Tatsache, dass mehr als 300 spielbare Charaktere auf euch warten. Darüber hinaus seid ihr nicht gezwungen, die Filme und Missionen in einer chronologischen Reihenfolge abzuschließen.

Weitere Meldungen zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga:

Stattdessen könnt ihr selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die wartenden Abenteuer in Angriff nehmt. „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ wird ab dem 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

Weitere Meldungen zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren