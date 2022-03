LEGO Star Wars – The Skywalker Saga: Dev-Diary liefert neue Eindrücke

Auch in diesem Jahr dürfen sich LEGO-Fans über das obligatorische neue Videospiel freuen. In diesem Fall auf „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“, das Anfang des kommenden Monats das Licht der Welt erblickt.

Kurz vor dem Release des Science-Fiction-Abenteuers bedachte uns das verantwortliche Studio TT Games mit einem neuen Entwickler-Tagebuch. Im Zuge des Dev-Diarys gehen die Entwickler von TT Games nicht nur auf die Entstehung des Spiels an sich beziehungsweise der Galaxie und ihrer Charaktere ein. Darüber hinaus warten frische Spielszenen aus den verschiedenen Episoden auf euch. Wer sich die Wartezeit bis zum Release von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ein wenig versüßen möchte, sollte also einen Blick riskieren.

Erlebt die Geschichte der Familie Skywalker

Wie es der Name des Titels bereits andeutet, wird euch in „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ die Möglichkeit geboten, die komplette Geschichte der Familie Skywalker im Klötzchenformat nachzuspielen. Versprochen werden dabei nicht weniger als 300 spielbare Charaktere und zahlreiche Schauplätze, die auf ihre Erkundung warten. Übrigens werdet ihr nicht dazu gezwungen, die verschiedenen Episoden beziehungsweise Filme in einer chronologischen Reihenfolge zu bestreiten.

Stattdessen könnt ihr selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die unterschiedlichen Missionen und Herausforderungen in Angriff nehmt. „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ wird ab dem 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

