LEGO & 2K Sports: Fußball und mehr – Neue Serie an Sportspielen geplant?

Anfang April erscheint mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ der neueste LEGO-Titel, der uns die Möglichkeit bieten wird, die Geschichte der Familie Skywalker nachzuspielen. Aktuellen Berichten zufolge könnte es sich hier allerdings um den letzten LEGO-Titel aus dem Hause TT Games handeln.

Wie die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle in Erfahrung gebracht haben möchten, sollen sich die Verantwortlichen von LEGO nämlich dazu entschieden haben, den Exklusiv-Vertrag mit TT Games nicht zu verlängern. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Selbiges gilt für die Meldung, dass sich LEGO mit 2K Sports zusammenschloss, um eine neue Sportserie auf der Basis von LEGO ins Leben zu rufen, die sich aus unterschiedlichen Titeln beziehungsweise Sportarten zusammensetzt.

Aktuell gleich drei neue Sportspiele geplant?

Derzeit sollen gleich drei neue Projekte geplant sein. Den ersten Titel der neuen Sportserie entwickelt demnach das mittlerweile zu Tencent gehörende britische Studio Sumo Digital. Hierbei haben wir es den unbestätigten Berichten zufolge mit einem Fußball-Titel zu tun, der im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Läuft alles wie geplant, dann ist mit einem Release zeitnah zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu rechnen, die aufgrund der klimatischen Bedingungen des Golfstaats im Winter stattfindet. Genauer gesagt vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022.

Nummer Zwei im Bunde ist demnach ein Open-World-Rennspiel, das irgendwann 2023 folgen wird. Konkrete Details sind auch hier noch spärlich gesät. Hierbei sollen wir es mit einem Rennspiel zu tun haben, das bei den „WWE 2K“-Machern von Visual Concepts entsteht und in der Vergangenheit bereits in den Stellenausschreibungen des Studios auftauchte. Ein dritter Titel zu einer bisher nicht näher konkretisierten Sportart soll sich ebenfalls in Arbeit befinden.

Weiter berichtet Videogames Chronicle von Crossover-Inhalten, mit denen den Sportspielen Gastauftritte aus der Welt von Marvel, Harry Potter oder den DC Comics spendiert werden könnten. Bis eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema vorliegt, sollten die Gerüchte um die LEGO-Sportspiele zunächst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Hättet ihr Lust auf Sportspiele im LEGO-Format? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren.

