LEGO Star Wars – The Skywalker Saga: PS5-Installationsgröße und Preload-Termin bekannt

Aktuell bereiten sich die Entwickler von TT Games auf die Veröffentlichung der „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ genannten Spielesammlung vor, die im April für die Konsolen sowie den PC erscheinen wird.

Wie zum Abschluss der Woche bestätigte wurde, werden alle, die „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ vorbestellen, ab dem 3. April die Gelegenheit erhalten, die entsprechenden Daten herunterzuladen. Dadurch ist gewährleistet, dass ihr pünktlich zum Release loslegen könnt. Darüber hinaus sickerte die Installationsgröße auf der PlayStation 5 durch. Hier setzt „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ohne mögliche Updates einen freien Speicherplatz von 38,182 Gigabyte voraus.

Erlebt die Geschichte der Familie Skywalker

Wie es der Name bereits andeutet, bietet euch „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ die Möglichkeit, die komplette Geschichte der Skywalker-Familie im LEGO-Format nachzuspielen. Bereits vor einigen Wochen bestätigten die Entwickler von TT Games, dass ihr dabei nicht chronologisch vorgehen müsst. Stattdessen könnt ihr die unterschiedlichen Filme und Abenteuer in beliebiger Reihenfolge in Angriff nehmen. Des Weiteren wurden mehr als 300 spielbare Charaktere versprochen, die auf ihre Freischaltung warten.

Die „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ wird ab dem 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Switch erhältlich sein. Neben der Standard-Ausgabe wird pünktlich zum Release eine Deluxe-Edition veröffentlicht. Diese enthält zum einen natürlich das Spiel auf einer Disc.

Darüber hinaus kommen Käufer in den Genuss einer „Luke Skywalker mit blauer Milch“-LEGO-Figur und einer Charakter-Collection mit sechs unterschiedlichen Charakter-Paketen. Ausgeliefert wird die Deluxe-Edition dabei in einem optisch ansprechenden Pappschuber.

