LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Goldene Zeiten für das Klötzchenspiel

Es sieht danach aus, dass „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ pünktlich auf den Markt kommen wird und der zuletzt kommunizierte Release-Termin eingehalten werden kann. Grund zur Annahme liefert die Tatsache, dass der offizielle Goldstatus verkündet wurde. Für die Bestätigung sorgten die Macher auf Twitter.

Das heißt: Die Entwicklung des Grundspiels wurde abgeschlossen und „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ kann vervielfältigt werden, was in Zeiten, in denen der digitale Vertrieb eine immer größere Rolle spielt, allerdings immer weniger relevant wird. Dennoch könnt ihr auch im Fall von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ zur Disk-Fassung greifen, die für rund 60 Euro angeboten wird.

Auf Twitter schreiben die Entwickler: „LEGO Star Wars hat Goldstatus erreicht. Herzlichen Glückwunsch an das Team für die galaktische Arbeit, die sie in das Spiel gesteckt haben.“

#LEGOStarWarsGame has gone gold – cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they’ve put into the game.

Fun fact: When a game is gold it means it’s ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ

— LEGO Star Wars Game (@LSWGame) February 23, 2022