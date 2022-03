Star Wars Skywalker Saga: Season Pass mit zahlreichen Charakter-Packs vorgestellt

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm haben Details zum Season Pass von „Star Wars: Die Skywalker Saga“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Charakter-Kollektion, die sieben herunterladbare Packs mit spielbaren Charakteren enthält, darunter Figuren, die nicht in den neun Filmen der Saga auftauchen.

Zu Beginn werden die Charakterpakete „Der Mandalorianer – 1. Staffel“ und „Solo: Eine Star Wars-Geschichte“ verfügbar gemacht. Sie können auch einzeln gekauft werden. Das zuerst genannte Paket umfasst den Mandalorianer, seinen nicht spielbaren Begleiter Grogu sowie die spielbaren Charaktere Greef Karga, Cara Dune, IG-11 und Kuiil. Das Charakterpaket „Solo: Eine Star Wars-Geschichte“ beinhaltet den jungen Han Solo, den jungen Chewbacca, den jungen Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett und Enfys Nest.

Noch mehr Pakete

Ebenfalls wurden für den Launch die Pakete „Die klassischen Charaktere“ und „Das Trupplerpaket“ angekündigt. Im „Die klassischen Charaktere“-Paket sind Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Darth Vader und Lando Calrissian enthalten. Spieler ohne Vorabzugang (durch Vorbestellung) können ab dem 19. April 2022 zuschlagen. „Das Trupplerpaket“, ohne Vorabzugang ab dem 4. Mai 2022 verfügbar, enthält die Charaktere imperialer Todestruppler, Brennertruppler, Grenztruppler, imperialer Küstentruppler und mimbanischer Sturmtruppler.

Am 19. April 2022 kann das Charakterpaket „Rogue One: Eine Star Wars-Geschichte“ gekauft werden. Es umfasst die Charaktere Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu und Direktor Krennic. Am 4. Mai 2022 werden zudem die Charakterpakete „Der Mandalorianer – 2. Staffel“ und „Star Wars: The Bad Batch“ an den Start gehen. Sie beinhalten unter anderem Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand sowie Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo.

„Star Wars: Die Skywalker Saga“ kann im PlayStation Store für 59,99 Euro vorbestellt werden. Packt ihr zehn Euro obendrauf, dann bekommt ihr die Deluxe-Edition samt Charaktersammlungs-Paket.

Die Basisversion von „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ erscheint am 5. April 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Star Wars: Die Skywalker Saga“-Übersicht.

