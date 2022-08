Focus Entertainment: Neuankündigung im Rahmen von Opening Night Live bestätigt

Mit dem von Geoff Keighley produzierten und moderierten „Opening Night Live“-Event wird auch in diesem Jahr die Gamescom eingeläutet. Wie versprochen wurde, wird es das digitale Event auf eine Dauer von rund zwei Stunden bringen.

Weiter führte Keighley aus, dass wir uns auf nicht weniger als 30 Spiele freuen dürfen, die im Rahmen von „Opening Night Live 2022“ präsentiert werden – darunter die eine oder andere Neuankündigung. Kurz vor dem Start des Events am heutigen Dienstag Abend meldete sich der Publisher Focus Entertainment zu Wort und bestätigte seine Teilnahme an „Opening Night Live“.

Wie in einem Tweet des Unternehmens angedeutet wurde, wird Focus Entertainment gleich mehrere Titel vorstellen.

Konkrete Namen nannte der Publisher hier zwar nicht, da „A Plague Tale: Requiem“ für einen Release im Oktober 2022 vorgesehen ist und zu den kommenden Highlights von Focus Entertainment gehört, wird vermutet, dass wir heute Abend frische Spielszenen zum neuen Abenteuer von Amicia und Hugo de Rune spendiert bekommen.

Darüber hinaus bestätigte Focus Entertainment eine Neuankündigung, die im Zuge des „Opening Night Live“-Events über die Bühne gehen wird. Als mögliche Kandidaten kommen hier ein Action-Rollenspiel, das bei den „Life is Strange“-Machern von Dontnod Entertainment entsteht, sowie das neue Werk der „The Surge“-Macher von Deck 13 in Frage.

Am heutigen Abend ab 20 Uhr unserer Zeit erfahren wir mehr.

DID YOU KNOW THAT THE GAMESCOM OPENING NIGHT LIVE IS TONIGHT AND THAT FOCUS ENTERTAINMENT WILL BE THERE AND SHOWCASE GAMES INCLUDING A SUPER TOP SECRET PROJECT CALLED ***** ****** THAT WOULD BE A SHAME IF YOU MISSED IT SO MAKE SURE TO STAY TUNED TONIGHT AT 11AM PT/2PM ET/8PM CEST pic.twitter.com/qzzzdCGcsp

— Focus Entertainment #Gamescom2022 (@Focus_entmt) August 23, 2022