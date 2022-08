Opening Night Live: Gamescom-Show heute im Livestream

Die Gamescom startet heute mit Opening Night Live. Im Zuge der Show, die live in das Internet übertragen wird, sollen mehr als 30 Spiele vorgestellt werden, darunter die eine oder andere Überraschung.

Mit Opening Night Live wird heute Abend die Gamescom 2022 eingeläutet. Zwei Stunden lang möchte der Moderator Geoff Keighley mehr als 30 Spiele vorstellen und mit allerlei Gästen plaudern.

Zwar kann die Show in diesem Jahr vor Ort besucht werden, wofür ein kostenpflichtiges Ticket notwendig ist. Doch die meisten Spieler werden das Event am heimischen Bildschirm via Livestream verfolgen.

Zu den bestätigten Spielen der Show gehören unter anderem „Sonic Frontiers“, „Hogwarts Legacy“, „The Callisto Protocol“, „The Outlast Trials“ und „Gotham Knights“. Ebenfalls verspricht Keighley Überraschungen,

Gamescom Opening Night Live startet am heutigen 23. August 2022 um 20 Uhr unserer Zeit. Den entsprechenden Livestream haben wir nachfolgend eingebettet. Anschauen könnt ihr ihn euch ebenfalls auf Youtube oder Twitch.

Die wichtigsten Neuankündigungen findet ihr während der Show zeitnah bei uns im Livestream.

Weitere Shows der Gamescom 2022

Opening Night Live ist nicht die einzige Show der Gamescom 2022. Verglichen mit den Jahren vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hält sich das Ausmaß der Veranstaltung allerdings in Grenzen.

Am heutigen Dienstag können Fans ab 18 Uhr live dabei zuschauen, wie die neusten Inhalte für „Destiny 2“ angekündigt werden. Weitere Einzelheiten zur Show lest ihr in einer vorangegangenen Meldung. Um 20 Uhr folgt Opening Night Live.

Am morgigen Mittwoch geht es mit der Future Games Show weiter. Hier sollen mehr als 50 Spiele für PC und Konsolen vorgestellt werden, darunter der „Goat Simulator 3“ und „Deliver Us Mars“. Aufgrund der schieren Anzahl dürfte es in den meisten Fällen bei simplen Trailern bleiben.

Auch Xbox ist auf der Gamescom vertreten, wird aber keine klassische Pressekonferenz veranstalten. Vielmehr möchte das Unternehmen im Rahmen eines rund sechs Stunden langen Streams ganz gemütlich auf Spiele wie den „Microsoft Flight Simulator“ und „Sea of Thieves“ eingehen. Zudem haben Third-Party-Games wie „A Plague Tale: Requiem“ einen Auftritt.

Related Posts

Abgeschlossen werden die gestreamten Haupt-Shows während der Gamescom 2022 mit dem Awesome Indies Showcase. Für diese Veranstaltung sind mehr als 40 Spiele geplant. Nachfolgend die einzelnen Uhrzeiten der Shows:

Destiny 2 Showcase: Dienstag, den 23. August, um 18 Uhr

Opening Night Live: Dienstag, den 23. August, um 20 Uhr

Future Games Show: Mittwoch, den 24. August, um 20 Uhr

Xbox Gamescom 2022: Donnerstag, den 25. August, um 14 Uhr

Awesome Indies Showcase: Freitag, 26. August, um 17 Uhr

Große Unternehmen wie Sony, Nintendo, Activision Blizzard und Take-Two haben der Gamescom 2022 eine Absage erteilt, was schlicht und einfach daran liegen könnte, dass es nicht ausreichend zu zeigen gibt. Andere Publisher wie Ubisoft, Bandai Namco und Embracer sind hingegen dabei.

Weitere Meldungen zu Gamescom 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren