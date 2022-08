PS5: Großer Games-Showcase findet Anfang September statt – Gerücht

Bekanntermaßen entschlossen sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr dazu, auf einen Auftritt auf der Gamescom 2022 in Köln zu verzichten.

Die verschiedenen Gerüchte der vergangenen Wochen ließen allerdings schon erahnen, dass der PlayStation-Community in diesem Sommer trotz allem nicht langweilig wird. Stattdessen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment einen großen Games-Showcase vorbereitet, der im Laufe des Monats September 2022 stattfindet.

Während die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema weiter schweigen, bestätigten in den vergangenen Stunden gleich mehrere Insider-Quellen unabhängig voneinander den großen PlayStation-Games-Showcase im nächsten Monat.

Mehrere First-Party-Ankündigungen geplant?

Auch der als verlässliche Quelle geltende Xbox Era-Mitgründer Nick Baker berichtet davon, dass ihm mindestens drei Quellen unabhängig voneinander bestätigt haben, dass der besagte Games-Showcase am 8. September 2022 stattfinden wird. Weiter heißt es, dass Sony Interactive Entertainment das Event nutzen möchte, um neue First-Party-Produktionen zu enthüllen und gleichzeitig bereits angekündigte Titel vorzustellen, die sich bei den PlayStation-Studios in Entwicklung befinden.

Konkrete Namen wurden zwar nicht genannt, wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich unter den besagten First-Party-Titeln unter anderem „God of War: Ragnarök“ befindet, das vor seiner Veröffentlichung im November dieses Jahres noch einmal ausführlich präsentiert wird. Darüber hinaus berichten die Quellen von gleich mehreren „großen Comebacks“. Was das Ganze in der Praxis bedeutet, ist allerdings noch unklar.

Möglich wäre, dass hier Titel vorgestellt werden sollen, die sich zwar bereits seit einer ganzen Weile in Entwicklung befinden, sich zuletzt allerdings rar machten. Doch auch die mögliche Rückkehr klassischer Marken, die in den vergangenen Jahren nicht berücksichtigt wurden, könnten gemeint sein.

Sollten sich die Angaben der Insider-Quellen bewahrheiten, erfahren wir in wenigen Wochen mehr.

