Destiny 2: Bungie-Showcase enthüllt neues Kapitel

"Destiny 2" ist in der kommenden Woche Thema eines größeres Streams samt Preshow. Vorgestellt werden darin einige der kommenden Inhalte. Ein Trailer liefert schon heute einen Vorgeschmack.

Auch nach der Übernahme von Bungie durch Sony wird „Destiny 2“ nicht vernachlässigt. In diesem Sinne möchte der Entwickler am 23. August 2022 einen neuen Showcase veranstalten, in dessen Rahmen die „nächste Erweiterung der Saga um Licht und Dunkelheit“ vorgestellt wird.

Thematisiert werden „Lightfall“, die Saison 18, das Update für den Fokus Arkus 3.0 und weitere Inhalte. Als Vorgeschmack auf den Showcase hat Bungie einen Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Showcase in mehreren Sprachen

Die Pre-Show startet am Dienstag bereits um 17 Uhr, bevor die Hauptshow ab 18 Uhr über die Bühne geht. Geplant ist unter anderem eine Live-Diskussion mit den Bungie-Entwicklern.

Erstmals wird der bevorstehende Haupt-Showcase in mehreren Sprachen angeboten, darunter Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Angeschaut werden können die lokalisierten Versionen auf den verlinkten Twitch-Kanälen.

Schon im Laufe der Woche gab Bungie Informationen zum Arkus 3.0-Fokus-Update preis. Thematisiert werden im verlinkten Artikel die Design-Inspirationen. Zudem wird ein Überblick über die neuen Aspekte und Fragmente sowie Details zu jeder Klasse und ihren Super-, Klassen- und Nahkampf-Fähigkeiten gewährt.

Zum Schluss hat Bungie noch eine kleine Erinnerung für aktive Spieler von „Destiny 2“ parat: Am kommenden Dienstag endet die Saison der Heimgesuchten. „Fans sollten sich unbedingt die ominöse Nachricht von Calus in der H.E.L.M. anschauen“, so die Entwickler.

