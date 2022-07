Destiny: Bungie arbeitet mit NetEase an Mobilespiel – Gerücht

Bungie hat mit „Destiny“ eine sehr erfolgreiche Marke im Portfolio. Und es scheint, dass der Entwickler, in den Sony 3,6 Milliarden Dollar investiert, auf Mobile-Systemen Fuß fassen möchte. Dem Gerücht zufolge arbeiten Bungie und NetEase gemeinsam an einem mobilen „Destiny“, das als Ergänzung zur Serie dienen soll.

Das Gerücht beruht unter anderem auf der Aussage eines Artists, der bei NetEase arbeitet. Er teilte auf seinem LinkedIn-Profil mit, dass das Studio dem „Destiny“-Entwickler Bungie bei der Produktion „eines unangekündigten FPS-Handyspiels“ geholfen habe.

Seit über zwei Jahren in Entwicklung?

In einem Bericht von The Game Post wird zudem behauptet, dass „eine Quelle mit Kenntnis des Entwicklungsplans von NetEase“ der Publikation mitgeteilt habe, dass der Destiny-Titel „seit über zwei Jahren“ in der Entwicklung sei. Mit „Destiny 2“ habe der Titel aber nichts zu tun. Vielmehrs sei es eine eigenständige bzw. neue Erfahrung im „Destiny“-Universum.

NetEase ist im Heimatland China für Handyspiele bekannt. Möglicherweise hält es Bungie für eine gute Idee, dieses Entwicklungs-Know-how zu nutzen, um „Destiny“ auf eine weitere Plattform auszuweiten.

Berichten zufolge entwickelt Bungie eine eigene interne mobile Spiel-Engine, um „Spieler auf iOS- und Android-Mobilplattformen zu erreichen“. Jahre zuvor hatte der Bungie-CEO Pete Parsons betont, dass NetEase über eine „beträchtliche Menge an Erfahrung im mobilen Bereich verfügt, die wir nicht haben“, und dass diese Partnerschaft „neue Ideen ausbrüten“ kann. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen wurde schon 2018 angekündigt.

Die heutige Meldung folgt auf Gerüchten, die vor einigen Monaten besagten, dass Bungie neue Teammitglieder für ein mobiles Projekt innerhalb der „Destiny“-Franchise rekrutieren möchte, darunter ein Art Director, ein Executive Producer und ein Senior Test Manager. In den Anforderungen hieß es, dass das Unternehmen nach Kandidaten sucht, die Erfahrung mit AAA-Mobile-Gaming-Titeln haben und ebenfalls mit „Destiny“ vertraut sind.

Im vergangenen Monat sickerte durch, dass das neue „Destiny“-Projekt den Codenamen „Goliath“ tragen könnte. Eine weitere Stellenausschreibung, diesmal für die Rolle eines Principal Producers, lieferte mögliche Details.

So hieß es darin, dass der neue Mitarbeiter Dinge wie die „Förderung des Verständnisses der Goliath-Ziele und -Vision“ innerhalb des Teams und die „Zusammenarbeit mit dem Goliath-Führungsteam und anderen Produzenten“ zugunsten der Roadmap zukünftiger „Destiny“-Veröffentlichungen“ zu verantworten hat. Später wurden alle Verweise auf „Goliath“ wieder entfernt.

