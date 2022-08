Gamescom 2022: Diese Spiele zeigt Xbox auf der Messe

In zwei Wochen startet in Köln die Gamescom 2022. Besucher können unter anderem den Stand von Xbox besuchen und sich mit ausgesuchten Spielen beschäftigen. Welche Games die Redmonder im Gepäck haben, gab das Unternehmen heute bekannt.

In diesem Jahr wird der Xbox-Stand wieder in Halle 8 zu finden sein und 36 Stationen mit einer Auswahl an Inhalten bieten, die in den nächsten zwölf Monaten unter anderem für Xbox erscheinen werden.

Am Stand von Xbox gespielt werden können demnach die folgenden Games.

Spiele der Xbox Studios:

Pentiment (Obsidian Entertainment)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge)

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio)

Sea of Thieves (Rare Games)

Grounded (Obsidian Entertainment)

Ebenfalls werden am Stand von Xbox Spiele externer Unternehmen vorgestellt. Dazu gehören:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Disney Dreamlight Valley (Gameloft)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Inkulinati (Yaza Games / Daedalic Entertainment)

Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games)

Lies of P (Neowiz)

Lightyear Frontier (Frame Break)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

You Suck at Parking (Happy Volcano)

Besucher des Xbox-Standes werden zudem die Möglichkeit haben, die neue Xbox App auf dem neuesten Smart TV von Samsung auszuprobieren. Es sei Teil einer Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die er will.

Neben der Chance, aktuelle und kommende Spiele auszuprobieren, bekommen Besucher die Gelegenheit, sich mit Videospielhelden ablichten zu lassen. Dazu gehört Broodmother, der erste Endgegner aus „Grounded“. Ebenfalls kann ein Selfie mit VASCO, dem Roboterbegleiter aus „Starfield“, gemacht werden.

„Wir freuen uns sehr darauf, wieder auf der Messe zu sein und unsere leidenschaftlichen Fans wieder persönlich zusammenzubringen, um zu feiern, was bei Xbox ansteht“, so Microsoft.

Ebenfalls kehrt das Xbox FanFest zurück. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 24. August von 20:00 bis 23:00 Uhr statt und gibt ausgewählten Fans die Möglichkeit, sich am Xbox-Stand zusammenzufinden, bevor die Messe für die öffentlichen Ticketinhaber geöffnet wird. Interessenten können sich hier dafür registrieren.

Alle weiteren Details zum Messeauftritt von Xbox sind hier zusammengefasst.

