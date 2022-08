Moving Out 2: Nachfolger zum beliebten Coop-Titel vorgestellt

Mit "Moving Out 2" kündigte Team 17 im Zuge der diesjährigen Gamescom einen Nachfolger zum erfolgreichen Coop-Spektakel an. Der Release für die Konsolen und den PC wird 2023 erfolgen.

Mit „Moving Out“ veröffentlichten die Entwickler von Devm Games und die SMG Studios seinerzeit einen Coop-Titel, der sich zu einem echten Überraschungshit entwickelte und sich sowohl auf den Konsolen als auch dem PC großer Beliebtheit erfreute.

Im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 wurde am gestrigen Dienstag Abend der offizielle Nachfolger zu „Moving Out“ angekündigt, der erneut in Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Team17 veröffentlicht wird. Allzu viele Details zu „Moving Out 2“ wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen wissen wir nur, dass der Nachfolger auf den spielerischen Stärken des ersten Teils aufbauen wird.

Somit liegt es erneut an euch und einem Freund beziehungsweise einer Freundin, Umzüge möglichst sauber und effektiv zu meistern.

Ein Trailer stimmt auf den Nachfolger ein

Ein erster Trailer, der im Zuge der Ankündigung veröffentlicht wurde, stimmt auf „Moving Out 2“ ein. Zu den interessantesten Neuerungen gehört laut offiziellen Angaben die Einführung des Crossplay-Online-Coops. Die Entwickler weiter: „Moving Out 2 versetzt die Spieler zurück in die halsbrecherische (und „kniebrechende“) Welt der Möbelarrangement- und Umzugstechniker (F.A.R.Ts) von Smooth Moves, während sie zunehmend Möbel, Technik und alles, einschließlich der Küchenspüle, verpacken.“

„Mit Moving Out 2 wird kooperatives, Crossplay-fähiges Online-Gameplay in die Serie eingeführt, das es F.A.R.Ts auf der ganzen Welt ermöglicht, sich zusammenzuschließen und Möbel kreativ von Punkt A nach Punkt B und darüber hinaus zu bewegen.“ „Moving Out 2“ bietet zudem eine Reihe bizarrer freischaltbarer Charaktere, die verschiedene Dimensionen durchqueren, „um in mehr als 50 neuen Levels und Herausforderungen nahtlose und (manchmal) bruchfreie Hausumzüge zu erzielen.“

„Moving Out 2“ erscheint im Laufe des kommenden Jahres für die Konsolen und den PC.

