Asterix & Obelix XXXL: Neues Abenteuer des Duos hat einen Termin

Das bekannteste Gallier-Duo kehrt mit "Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia" zurück. Der Titel bekam heute einen Termin verpasst.

„Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia“ wird am 13. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Switch und PC über Steam erscheinen, wie der Publisher Microids und der Entwickler OSome Studio heute bekanntgaben.

Verkauft wird das Action-Adventure und Beat ‚em up-Spiel in mehreren Editions, darunter eine limitierten Edition und eine Collector’s Edition. Die Limited Edition enthält ein Exemplar des Spiels, drei Lithografien und zwei Aufkleberbögen, während die Collector’s Edition neben dem Inhalt der Limited Edition zusätzlich eine 18 Zentimeter große Obelix-Figur umfasst.

Holt den goldenen Widder des Vaters zurück

Die grundlegende Handlung wird vielen Kennern der Reihe bekannt vorkommen. Im Jahr 50 vor Christus ist Gallien vollständig von den Römern besetzt, mit einer Ausnahme: Ein kleines Dorf unbeugsamer Gallier hält den Eindringlingen stand.

In Hibernia (dem heutigen Irland) ruft Keratine, die Tochter des Häuptlings Whiskitonix, Asterix und Obelix zu Hilfe, um die römische Invasion abzuwehren und den geliebten goldenen Widder ihres Vaters zurückzubringen. In dieser Mission steuert ihr die bekannten Helden und benutzt eure virtuellen Fäuste und alle Gegenstände in der Umgebung, um euch einen Weg zu bahnen, während die Römer verkloppt werden.

Und natürlich können die beiden Gallier auch auf ihren treuen Druiden Getafix zählen, der an einem neuen Zaubertrankrezept für zusätzliche Kraft arbeitet.

„Wecke den Gallier in dir dank dieses brandneuen explosiven Top-Down-Abenteuers mit deinen Lieblingsgalliern. Mach dich bereit für pausenlose Action, knifflige Rätsel, Erkundung und Sammelobjekte in diesem einzigartigen Abenteuer, das so gut ist wie ein Wildschweineintopf“, so die Entwickler.

Related Posts

Eure Reise durch Hibernia erstreckt sich über sechs Kapitel, von denen jedes mit Römern und Sammelobjekten gefüllt ist. Je mehr Kombos und verschiedene Gegenstände ihr während des Kampfes einsetzt, desto größer sind laut Hersteller die Überraschungen.

Weitere Meldungen zu Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren