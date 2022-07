Asterix & Obelix XXXL – The Ram From Hibernia: Mit einem Trailer und ersten Details angekündigt

Asterix & Obelix XXXL - The Ram From Hibernia:

Mit "Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia" kündigten die Verantwortlichen von Microids ein neues Abenteuer rund um die beliebten Gallier an. Dieses Mal führt unser Weg in das alte Irland, das von den Römern bedroht wird.

"Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia" erscheint 2022.

Wie der Publisher Microids bekannt gab, arbeiten die Entwickler der Osome Studios aktuell an einem neuen Abenteuer der beiden beliebten Gallier Asterix und Obelix.

„Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia“, so der vollständige Titel der Neuankündigung, wird laut der heutigen Ankündigung aus der Top-Down-Perspektive gespielt und euch zum einen natürlich in die obligatorischen Keilereien mit den römischen Armeen verwickeln. Darüber hinaus werden kleinere Rätsel, die Erkundung der Spielwelt und diverse Sammelaufgaben in Aussicht gestellt.

Die Geschichte von „Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia“ setzt sich aus sechs Kapiteln zusammen und führt euch in das alte Irland, das von den Römern bedroht wird.

Weist die Römer in die Schranken

Zu Beginn der Geschichte ruft Keratine, die Tochter des Häuptlings Whiskitonix, Asterix und Obelix nach Hibernia (heute bekannt als Irland). Dort stehen die beiden wehrhaften Gallier vor der Aufgabe, die römischen Invasoren zurückzuschlagen und den geliebten goldenen Widder von Whiskitonix zurückzubringen. Unter Zuhilfenahme des legendären Zaubertranks machen sich Asterix und Obelix daran, diese Mission zu erfüllen.

Im Kampf greift ihr in „Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia“ nicht nur auf die Fäuste von Asterix und Obelix zurück. Auch die Spielwelt und allerlei Objekte, die in der Umgebung zu finden sind, können im Kampf gegen die Römer verwendet werden. „Je mehr Kombinationsstile und verschiedene Gegenstände du während des Kampfes verwendest, desto größer die Überraschungen! Sicher, ein Treffer mit diesem Fass klingt gut, aber warum nicht auch einen Baumstumpf versuchen?“, heißt es hierzu.

„Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia“ erscheint im Laufe des Jahres für die Konsolen und den PC.

