Voice of Cards The Beasts of Burden: Mit Termin, Trailer und Details angekündigt

Voice of Cards The Beasts of Burden:

Mit "Voice of Cards: The Beasts of Burden" kündigte Square Enix den nächsten Teil der kartenbasierten Rollenspiel-Serie an. Der Release erfolgt bereits in diesem Monat.

"Voice of Cards: The Beasts of Burden" erscheint unter anderem für die PS4.

Wie Square Enix bekannt gab, wurde in den vergangenen Monaten eifrig an „Voice of Cards: The Beasts of Burden“, dem nächsten Teil der kartenbasierten Rollenspiel-Serie, gearbeitet.

„Voice of Cards: The Beasts of Burden“ wird von offizieller Seite als eine eigenständige Erfahrung beschrieben, deren Geschichte komplett mittels Karten erzählt wird. Somit kommen auch Spieler und Spielerinnen auf ihre Kosten, die „Voice of Cards: The Isle Dragon Roars“ und „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ nicht gespielt haben.

Im dritten Teil der Serie wird es darum gehen, besiegte Monster in Karten einzufangen und anschließend Gebrauch von ihren Fähigkeiten zu machen.

Exklusive Boni für Frühstarter

„Die Erzählung spielt in einer Welt, in der seit einem Jahrtausend der Hass zwischen Monstern und Menschen wütet. Hier verliert ein Mädchen ihr Zuhause und schwört Rache an den Monstern. Sie verbündet sich mit einem geheimnisvollen Jungen und macht sich auf den Weg ins Ungewisse, um das Schicksal dieser zerrissenen Welt zu enträtseln“, führt Square Enix zur Geschichte von „Voice of Cards: The Beasts of Burden“ aus.

Alle, die das Karten-Rollenspiel bis zum 3. Oktober 2022 erwerben, erhalten den DLC „Schwarz-goldene Spielfigur“ kostenlos obendrauf. Dieser umfasst ein glänzendes Eisendesign für die Spielfigur sowie den DLC „Abstraktes Bild eines Mädchens“, mit dem ein Design des Helden für die Rückseiten der Karten freigeschaltet wird.

„Voice of Cards: The Beasts of Burden“ wird am 13. September 2022 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

