Rainbow Six Siege: Neue Season „Operation Brutal Swarm“ ist ab sofort verfügbar

Mit "Operation Brutal Swarm" ist ab sofort eine weitere Season in "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" verfügbar, die einen Operator, Balance-Updates und eine Rang-Karte beinhaltet.

Am heutigen Abend hat Ubisoft die neueste Season des Taktik-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ offiziell an den Start gebracht. Ab sofort können sich die Spieler in die „Operation Brutal Swarm“ stürzen, einen neuen Battle Pass freispielen, einen neuen Operator in die Schlachten schicken und eine neue Rang-Karte genießen.

Drohnen für die Angreifer

Bei dem neuen Operator handelt es sich um Grim, der mit seinem Kawan-Schwarmwerfer Drohnen aussendet, die sowohl Informationen beschaffen als auch ein Gebiet abdecken. Mit seiner 552 Commando oder der SG-CQB sowie der P229 RC wird er auch in Feuergefechten eine gute Figur machen können. Eine schwere Sprengladung und eine Claymore können in bestimmten Situationen ebenfalls von Nutzen sein.

Als Karte wird wiederum Stadion hinzugefügt. In Rang-Spielen wird man sich in der Arena, die meist zum Ende eines jeden Content-Jahres ins Spiel gebracht wird, mit anderen Spielern messen können. Auch spielerisch können sich die Spieler auf einige Änderungen freuen. So hat man die allgemeine Spielbalance überarbeitet und unter anderem EMP-Granaten in das Arsenal ausgewählter Operator hinzugefügt.

Dementsprechend sollte man wieder einmal in „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ vorbeischauen, um die neuen Anpassungen und Verbesserungen hautnah zu erleben. Man kann gespannt sein, wie Grim das Angriffsspiel verändert und neue Möglichkeiten eröffnet.

