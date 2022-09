PGA Tour 2K23: Tiger Woods und mehr – Diese lizenzierten Profis warten auf euch

Im kommenden Monat erscheint mit „PGA Tour 2K23“ der neueste Ableger von 2K Sports‘ Golfs-Simulation-Serie für die Konsolen und den PC.

Nachdem bereits vor einer Weile bekannt gegeben wurde, dass wir uns in „PGA Tour 2K23“ auf eine Wiedersehen mit der PGA-Legende Tiger Woods freuen dürfen, wurden heute die weiteren lizenzierten PGA-Spieler vorgestellt, die in diesem Jahr ihr Können zeigen werden – darunter Justin Thomas, der Coverstar von „PGA Tour 2K21“, oder der letztjährige 3M Open- und Rocket Mortgage Classic-Sieger Tony Finau.

Welche lizenzierten Superstars in „PGA Tour 2K23“ im Detail warten, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die lizenzierten Superstars von PGA Tour 2K23

Tiger Woods

Justin Thomas

Lexi Thompson

Lydia Ko

Brooke Henderson

Will Zalatoris

Collin Morikawa

Tony Finau

Jon Rahm

Rickie Fowler

Justin Rose

Xander Schauffele

und weitere

Während ihr in der Karriere der Golf-Simulation die Möglichkeit habt, gegen die besagten PGA-Stars anzutreten, ist es in den Exhibition-, Mehrspieler- oder Divot Derby-Modi möglich, selbst in die Rolle von Tiger Woods, Justin Thomas und Co. zu schlüpfen. Ein frisch veröffentlichter Trailer stellt einen Teil der Superstars kurz vor.

„PGA Tour 2K23“ wird ab dem 11. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

