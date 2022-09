Tactics Ogre Reborn: Teaser hebt die Elemente und das göttliche Schutzsystem hervor

Nach den diversen Leaks im Vorfeld kündigte Square Enix „Tactics Ogre: Reborn“ im vergangenen Monat endlich offiziell an und gab bekannt, dass das Remaster unter anderem für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird.

Kurz vor dem Start ins Wochenende bedachte uns das japanische Unternehmen mit einem kurzen Teaser-Trailer zu „Tactics Ogre: Reborn“, in dem sich alles um die verfügbaren Elemente und das damit einhergehende göttliche Schutzsystem dreht. Insgesamt warten in der Welt des Strategie-Rollenspiels acht Elemente.

Das Element des Protagonisten Denam wird durch die Auswahl eines Gottes bestimmt, die während der Charaktererstellung im Mythos von Xytegenia erscheinen und dort ausgewählt werden können.

Wie es der Name von „Tactics Ogre: Reborn“ bereits andeutet, haben wir es hier mit einem Remaster des im Jahr 2010 bereits für die PlayStation Portable neu aufgelegten Strategie-Rollenspiel-Klassikers zu tun. Während erzählerisch und spielerisch im Prinzip alles beim Alten bleibt, bekam das Fantasy-Abenteuer im technischen Bereich diverse Verbesserungen spendiert.

Zum einen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen natürlich über eine überarbeitete Grafik freuen. Hinzukommen schneller ablaufende Kämpfe, eine auf die aktuellen Konsolen zugeschnittene Benutzeroberfläche sowie ein neues Level-System, mit dem es euch ermöglicht wird, Einheiten einzeln aufzuleveln.

„Tactics Ogre: Reborn“ erscheint am 11. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

Introducing the game systems of #TacticsOgre: Reborn:

👉🏼Elements and Divine Protection

There are eight elements in total. Denam’s element will be determined by selecting which god that appears in the myth of Xytegenia he should seek protection from during character creation. pic.twitter.com/jdpjWQCoik

— Square Enix (@SquareEnix) September 8, 2022