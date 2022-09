The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom: Name, Termin und Trailer zum „Breath of the Wild“-Nachfolger

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom:

Endlich hat Nintendo einen offiziellen Namen sowie einen Erscheinungstermin zum "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"-Nachfolger bekanntgegeben. Herzlich Willkommen zu "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"!

Nintendo hielt am heutigen Nachmittag eine umfangreiche Direct-Konferenz ab, die mit einem der meisterwarteten Spiele der nächsten Zeit abgeschlossen wurde. Die Rede ist von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, dem Nachfolger zum 2017er Ableger „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, der seinerzeit Höchstwertungen und Auszeichnungen in Hülle und Fülle erhielt.

Ab in die Lüfte, Link!

In „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ wird man nicht mehr nur die weiten Länder von Hyrule erkunden können. Vielmehr wird man auch in die Lüfte steigen und schwebende Inseln erkunden, die allerlei neue Herausforderungen und Gefahren mit sich bringen. Schließlich ist Ganondorf noch nicht endgültig besiegt.

Da es sich um einen direkten Nachfolger zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ handelt, wird man auch die bereits bekannten Gebiete Hyrules wiedersehen, auch wenn sich hier und dort etwas verändert haben könnte, nachdem die Verheerung Ganon aus dem Land vertrieben wurde.

Allzu viele Details zum Spiel hat Nintendo im Übrigen noch nicht verraten. Einen offiziellen Erscheinungstermin hat das gewaltige Action-Adventure allerdings erhalten.

Zum Thema: Könnte laut Hinweisen Ende 2022 veröffentlicht werden

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ wird am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch in den weltweiten Handel kommen. Ein neuer Trailer und einige Screenshots stimmen schon einmal auf Links nächstes Abenteuer ein:

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren