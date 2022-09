LEGO Bricktales: Das Release-Datum des kreativen Puzzlespiels steht fest

Dieter Scholler ist als Vizepräsident der Produktion bei der schwedischen Holdinggesellschaft Thunderful tätig. In einer Pressemitteilung äußerte er sich zu den vielen positiven Rückmeldungen auf „LEGO Bricktales“. Am Ende gab er schließlich den genauen Termin bekannt.

Resonanz war „unglaublich“

„Die Resonanz auf LEGO Bricktales sowohl von Fans als auch von Medienvertretern, seit wir das Spiel enthüllt haben und den Leuten die Möglichkeit gaben, es auf Veranstaltungen wie der Gamescom auszuprobieren, war unglaublich“. Es war aufregend zu sehen, wie die Leute die Essenz des LEGO-Spiels in der Kreativität des Stein-für-Stein-Bauens entdeckt haben, und ich kann es kaum erwarten, dass jeder das Spiel in die Hände bekommt, wenn LEGO Bricktales am 12. Oktober für PlayStation, Xbox, Switch und PC erscheint.“

In genau einem Monat kommt das kreative Bauspiel also für Konsolen und PC heraus. Was genau hiermit geboten wird, erklären wir in den nachfolgenden Zeilen.

Genau fünf verschiedene Diorama-Biome dürft ihr in „LEGO Bricktales“ erkunden. Hier sucht ihr mit einem Roboter als Begleiter nach Anregungen, um den heruntergekommenen Vergnügungspark eures Großvaters auf Vordermann zu bringen. Dabei müsst ihr witzige Rätsel lösen, wobei eine neue Baumechanik Verwendung findet. Eure Baukünste und eure Vorstellungskraft werden hiermit auf die Probe gestellt. Ihr helft dadurch den Bewohnern der einzelnen Biome weiter, was euch mit neuen Fähigkeiten belohnt.

Weitere Meldungen zu „LEGO Bricktales“:

Die Biome sind abwechslungsreich gestaltet: Ihr erkundet einen tiefen Dschungel, eine sonnenverwöhnte Wüste, eine lebhafte Großstadt, eine Burg aus dem Mittelalter und tropische Inseln. Wie ihr dort eure Bauwerke konstruiert, bleibt stets euch überlassen.

Weitere Meldungen zu LEGO Bricktales.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren