Chernobyl Again: Mit Trailer für PSVR angekündigt

Chernobyl Again:

In "Chernobyl Again" geht es einmal mehr zum Schauplatz der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Im VR-Abenteuer soll sie allerdings verhindert werden. Ein erster Trailer liegt vor.

Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl nähert sich dem vierzigsten Jahrestag und ist auch in der Medienbranche weiterhin ein großes Thema. Basierend auf den Ereignissen und gespickt mit einer alternativen Handlung entsteht beim polnischen Studio Vimagineo ein neues Spiel, das in der virtuellen Realität erkundet werden kann.

„Chernobyl Again“ ist laut Entwickler ein Spiel, das explizit für Virtual-Reality-Headsets entwickelt wurde und in der Sperrzone von Tschernobyl spielt, die mit 3D-Scans in das Spiel übertragen wird. Als Zielplattformen dienen die VR-Systeme Meta Quest 2, Oculus Rift, PC VR und PlayStation VR.

Mächtige politische Kräfte sind am Werk

Im Verlauf der Handlung haben Spieler die Chance, die Zone zu erkunden, ihre Atmosphäre zu erleben und laut Hersteller „einer Geschichte voller unerwarteter Wendungen und verschiedener Rätsel“ zu folgen. Vorrangiges Ziel ist es, die Explosion des Kernkraftwerks Tschernobyl und die Folgen zu verhindern, was eine alternative Zeitlinie eröffnet.

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht von Olena Ponomarenko, einer erfolgreichen ukrainischen Wissenschaftlerin, die für die Entdeckung von Zeitreisen verantwortlich ist. Mit ihren wissenschaftlichen Experimenten verfolgte sie zunächst das Ziel, Kontakt zu ihren Eltern aufzunehmen. Doch mächtige politische Kräfte träumen davon, mit ihrer Hilfe und ihren Entdeckungen die alte Weltordnung wiederherzustellen.

„Jetzt liegt es an dir, ob du ihren Befehlen folgst oder dir Verbündete suchst und versuchst, ihre bösen Pläne zu vereiteln. Denk nur daran, dass in einer Welt voller Lügen, Geheimnisse und Sonderinteressen die einzige Person, der du vertrauen kannst, du selbst bist“, so die Entwickler weiter.

Features laut Hersteller:

Eine düstere Geschichte über Verschwörungen, Verbrechen und Zeitreisen.

Eine in 3D gescannte Sperrzone von Tschernobyl, die es zu erforschen gilt.

Ein Plot voller Wendungen, Bedrohungen und alternativer Versionen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Rätsel, die durch Erkundung, den Einsatz von Werkzeugen und vor allem durch logisches Denken zu lösen sind.

Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zu „Chernobyl Again“ anschauen. Die offizielle Webseite zum Spiel liefert weitere Details.

