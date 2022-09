KAKU Ancient Seal: Open-World-Abenteuer von chinesischem Indie-Entwickler vorgestellt

Das chinesische Entwicklerstudio Bingobell kündigte heute ein Spiel namens „KAKU: Ancient Seal“ an. Beschrieben wird es als Action-Adventure in einer offenen Fantasy-Welt. Was ihr euch darunter genau vorstellen könnt, zeigt der erste Trailer:

Ihr seht hier den jungen Ureinwohner Kaku, der mit seinem fliegenden Hausschwein einen mysteriösen Kontent erkundet. Dabei treffen die beiden auf seltsame Kreaturen, antike Ruinen und verschiedene Stämme.

Der Kontent setzt sich aus diesen vier Elementarregionen zusammen:

Der flammende Berg

Die Drachenknochenwüste

Der Nebelsumpf

Das windige Schneefeld

Jede Region verfügt über einen Herrscher, den ihr besiegen müsst. Nur so kann Kaku sein Schicksal erfüllen. Während eures Abenteuers müsst ihr aber nicht nur Feinde bekämpfen, sondern auch Nahrung finden.

Zu den Waffen gehören Holz-, Stein- und Metallschwerter, Schilde sowie Steinschleudern. Zudem ist von weiteren Fernkampfwaffen die Rede. Indem ihr verschiedene Aufgaben absolviert, lassen sich neue Fähigkeiten und Outfits freischalten.

Findet euren eigenen Weg

Laut dem Produzenten des Spiels soll mit „KAKU: Ancient Seal“ ein Erlebnis geschaffen werden, bei dem man sich „seinen eigenen Weg zum Sieg bahnen kann.“

Hier sein restliches Statement zur Ankündigung: „Wir bieten den Spielern wenig Anleitung, da wir es für lohnender halten, zu experimentieren und herauszufinden, was für einen selbst funktioniert. Es ist dieses Gefühl der Freiheit und des Abenteuers, gespickt mit kleinen Zielen, von dem wir nicht genug bekommen können, und wir sind sehr stolz auf die seltsame, abwechslungsreiche Welt, die wir uns ausgedacht haben.“

Eine Demo erscheint am 1. Oktober um 18:00 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Allerdings nicht für die Konsolen, sondern für den PC über Steam. Die Vollversion soll jedenfalls nächstes Jahr für PS5, PS4 und PC erfolgen.

