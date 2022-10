Dead Cells: Boss-Rush-Update auf PC verfügbar, Konsolen später

Das 2018 veröffentlichte „Dead Cells“ wird auch nach zwei DLCs noch immer mit neuen kostenlosen Inhalten bedacht. Nun haben die Entwickler von Motion Twin und Evil Empire ein neues Update für die PC-Version von „Dead Cells“ veröffentlicht, das einen Boss-Rush-Modus zum Spiel hinzufügt. Das Update soll für die Konsolen Ende Oktober erscheinen.

Spieler müssen sich mehreren Bossen hintereinander stellen

Mit dem Update wurde ein neuer Bereich zu dem Gefangenenquartier hinzugefügt, über den sich der Boss-Rush-Modus erreichen lässt. Dafür müssen Spieler durch die Kellertür gehen und dem Korridor folgen, bis die dritte Tür mit einem roten Bosskopf erreicht ist. Durch diese Tür erreicht man vier weitere Türen, die für die vier verschiedenen Herausforderungen von Boss Rush stehen. Der neue Modus besteht aus den folgenden Abschnitten:

Drei Bosse hintereinander

Drei verbesserte Bosse hintereinander

Fünf Bosse hintereinander

Fünf verbesserte Bosse hintereinander

Die Entwickler erklären, dass sie den „verbesserten Bossen“ einfach mehr Möglichkeiten gegeben haben, den Spielern den Hintern zu versohlen. „Denkt an zusätzliche Gliedmaßen, Heilkräfte, Kumpel, die ihnen helfen, euch zu töten – all das gute Zeug“, schrieben die Entwickler zu dem neuen Modus.

Bei den Abschnitten mit drei Bossen hintereinander werden die Spieler zuerst gegen einen Tier-1-Boss, dann gegen einen Tier-2- Boss und zuletzt gegen einen Tier-3-Boss antreten. Bei den Ebenen mit fünf Bossen hintereinander ist es recht ähnlich, nur sind es dieses Mal zwei Tier-1-Bosse, dann zwei Tier-2-Bosse und am Schluss ein Tier-3-Boss. Die Spieler müssen einem Boss erst in einem normalen Durchlauf im Spiel begegnet sein, damit dieser im Boss Rush erscheinen kann.

Die jeweiligen Bosse werden zufällig aus den folgenden Stufen ausgewählt:

Tier 1: Concierge, Conjunctivius, Mama Tick

Tier 2: Time Keeper, The Giant, The Scarecrow

Tier 3: Hand of the King, The Servants (nur der Endkampf), The Queen

Der Spoiler-Boss ist derzeit nicht in Boss Rush enthalten. Jedoch steht dieser bereits auf der Liste, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Modus hinzuzufügen, wenn dies möglich ist.

Quelle: Steam, Eurogamer

