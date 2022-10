Dead by Daylight: Halloween-Event mit Trailer und Details angekündigt

In "Dead by Daylight" wird Halloween gefeiert. Ein neues Kapitel öffnet sich und bringt unter anderem gruselige Kostüme mit sich. Mit einem Trailer gewähren die Entwickler einen Vorgeschmack.

Halloween steht vor der Tür und soll auch in „Dead by Daylight“ gefeiert werden. Die Spuk-Feierlichkeiten starten im Spiel beginnend mit der Veröffentlichung der Shop-Sammlungen am 11. Oktober und laufen bis zum 3. November. Der neueste Archivband wird am 12. Oktober veröffentlicht, kurz bevor das Halloween-Event am 13. Oktober im kompletten Spiel stattfindet.

Während des Events können Spieler eine Reihe thematisch passender Kosmetik-Gegenstände in ihren Besitz bringen, während in der Lobby und auf den Ladebildschirmen Kürbisse und gruselige Dekorationen für die passende Stimmung sorgen.

Hinzukommt ein neues Gameplayelement, bei dem Spieler „Leereenergie“ sammeln und stehlen müssen. Tägliche Login-Belohnungen runden Halloween in „Dead by Daylight“ ab.

Ghost Face und Mikaela Reid gesellen sich hinzu

Am 12. Oktober öffnet sich mit dem neuen Foliant „Boshaftigkeit“ ein neuer Spalt und offenbart Erinnerungen an den Killer Ghost Face und die Überlebende Mikaela Reid.

„Der Nebel verwandelt sich in einen verrückten Spielplatz für den Horror-Fan-Liebling Ghost Face und wir freuen uns, ihn in unsere Halloween-Feierlichkeiten einzubeziehen“, so Dave Richard, Creative Director bei Dead by Daylight.

„Ghost Face“ sei ein besonders furchterregender Feind. Er könne sich an seine Beute heranpirschen und mache es sich zur Aufgabe, die Überlebenden niederzustrecken, bevor sie wissen, wie ihnen geschieht.

Zu den weiteren Bestandteilen des Halloween-Events gehören:

Überraschungen wie Glücksbringer, Outfits und exklusive Maskenvarianten für Ghost Face.

Die Mitternachtshain-Sammlung wird in dieser Zeit mit zwei seltenen Outfits für Mikaela Reid und Der Doktor zurückkehren.

Die „Heilige Fäule“-Sammlung enthält seltene Outfits für Der Oni und Mastermind Albert Wesker.

Eine zeitlich begrenzte Süßes und Saures-Sammlung umfasst Halloween-Kostüme in Form von zwei neuen, sehr seltenen Outfits für Jane Romero und Dwight Fairfield.

„Foliant 13: Boshaftigkeit“ ist ab dem 12. Oktober auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch erhältlich. Nachfolgend ein Trailer zum Gruselevent:

