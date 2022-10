MultiVersus: Black Adam und der Arcade-Modus erscheinen diese Woche

Wie die Entwickler von Player First Games bekannt gaben, wird der Multiplayer-Brawler "MultiVersus" in dieser Woche mit einem umfangreichen Content-Update versehen. Dieses bringt neben dem spielbaren Charakter Black Adam auch den bereits vor einer ganzen Weile angekündigten Arcade-Modus mit sich.

Mitte des kommenden Monats wird die erste Season des Online-Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“ zu Ende gehen. Wie die Entwickler von Player First Games bekannt gaben, wird vor dem Ende der ersten Season ein weiteres umfangreiches Content-Update zur Verfügung gestellt.

Dieses wird im Laufe der Woche veröffentlicht und mit Black Adam den finalen Charakter der ersten Season mit sich bringen. Darüber hinaus umfasst das Update in dieser Woche den Arcade-Modus, der bereits vor einer Weile angekündigt wurde und euch die Möglichkeit bieten wird, gegen eine vorgegebene Anzahl an CPU-Gegnern anzutreten.

Einen handfesten Termin bekam das besagte Content-Update bisher zwar nicht spendiert, da große Updates zuletzt gerne an einem Donnerstag veröffentlicht wurden, wäre aber denkbar, dass der Release am 27. Oktober 2022 erfolgt.

Ranglisten-Modus nach wie vor ohne Termin

Ein weiteres Feature, das vor einiger Zeit angekündigt wurde und weiterhin auf seine Veröffentlichung wartet, ist der Ranglisten-Modus, dem die Entwickler von Player First Games bisher keinen Termin spendierten. Da der Ranglisten-Modus laut offiziellen Angaben im Rahmen der ersten Season Einzug in „MultiVersus“ halten soll, dürfte die Veröffentlichung bis zum 15. November 2022 erfolgen.

Welche Charaktere in der zweiten Season den Weg in „MultiVersus“ finden werden, wurde bisher nicht verraten. Allerdings stießen Dataminer im Quellcode des Titels in den vergangenen Wochen auf diverse mögliche Neuzugänge wie beispielsweise den Joker, der offenbar von Mark Hamill vertont wird. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher jedoch nicht.

„MultiVersus“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Extra, Extra: Unexplainable Lightning Surges Jolt Arcades Everywhere! Black Adam and Arcade Mode join #MultiVersus later this week! pic.twitter.com/gW2YGyWbhx — MultiVersus (@multiversus) October 24, 2022

