PS5: Erfolgt die Discord-Integration in den nächsten Wochen?

Nachdem die Xbox-Konsolen vor wenigen Wochen mit der Integration des Voice-Chat-Dienstes Discord versorgt wurden, könnte in Kürze auch die PlayStation 5 an der Reihe sein. Dies lassen zumindest Hinweise vermuten, auf die Dataminer gestoßen sein wollen.

PS5: Hält die Discord-Integration in Kürze Einzug?

Bereits im Mai des vergangenen Jahres kündigten Sony Interactive Entertainment und Discord eine enge Zusammenarbeit an, in deren Rahmen die PlayStation-Macher in den Chat-Dienst investieren werden.

Nachdem die Xbox-Konsolen vor wenigen Wochen mit einer Integration des Voice-Chat-Dienstes versehen wurden, könnten bald auch PlayStation 5-Nutzer an der Reihe sein. So stieß der Dataminer „Advaith“ laut eigenen Angaben auf Hinweise, die andeuten, dass die Discord-Integration „eher früher als später“ Einzug auf der PlayStation 5 hält.

Da eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Ankündigung seitens Sony Interactive Entertainment noch aussteht, bleibt jedoch abzuwarten, in wie weit die Dataminer hier richtig liegen.

Gerüchte werden von Insidern gestützt

Im August dieses Jahres meldete sich der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson zu Wort und wies darauf hin, dass hinter den Kulissen fieberhaft an einer Discord-Integration auf der PlayStation 5 gearbeitet wird. Weiter sollen ihm seine Quellen bestätigt haben, dass der Voice-Chat-Dienst „in den kommenden Monaten“ den Weg auf Sonys Konsole findet.

Sollte die Discord-Integration auf der PlayStation 5 dem entsprechen, was bereits auf den Xbox-Konsolen geboten wird, dann fällt die Nutzung etwas umständlich aus, da neben der PS5 beziehungsweise der Xbox-Konsole auch ein Smartphone benötigt wird, um den Dienst einzurichten und zu verwalten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten Sony Interactive Entertainment oder Discord einen Termin für die Integration auf der PlayStation 5 nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Discord PS5 voice integration pic.twitter.com/Qsq2JqUDDH — advaith (@advaithj1) October 23, 2022

Weitere Meldungen zu Discord, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren