Marvel’s Midnight Suns: Deep-Dive stellt den Ghost Rider und seine Fähigkeiten vor

In dieser Woche stellten die Entwickler von Firaxis einen weiteren Spotlight-Trailer zum bald erscheinenden "Marvel's Midnight Suns" bereit. Dieses Mal dreht sich alles um den ikonischen Ghost Rider.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird der Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“ in wenigen Wochen für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

Kurz vor dem Release stellten die verantwortlichen Entwickler von Firaxis einen weiteren Spotlight-Trailer bereit. Dieses Mal wird euch der rekrutierbare Ghost Rider etwas näher vorgestellt. In dem neuen Trailer wird kurz auf die Eigenheiten und das optische Erscheinungsbild des ikonischen Comic-Charakters eingegangen.

Längere Gameplay-Videos, die euch die Fähigkeiten des Ghost Riders und seine Vorzüge im Kampf vorstellen, werden in den kommenden Tagen folgen.

Der Kampf gegen die Mutter der Dämonen

In „Marvel’s Midnight Suns“ schlüpft ihr in die Rolle des Helden Hunter, der sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht. Bei Hunter handelt es sich um den Sohn beziehungsweise die Tochter von Lilith, der Mutter aller Dämonen, die mit ihrer Armee die Welt der Menschen überfiel. Als Hunter rekrutiert ihr verschiedene bekannte Helden aus dem Marvel-Universum und nehmt den Kampf gegen die Armeen von Lilith auf.

„Nun, da sich die Dämonin Lilith und ihre furchterregende Horde mit den dunklen Armeen von Hydra vereint haben, ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Wird es Doctor Strange, Iron Man und Blade gelingen, ihre Differenzen im Angesicht dieser apokalyptischen Bedrohung zu vergessen?“

„Marvel’s Midnight Suns“ wird am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Update: Ab sofort steht auch ein Deep-Dive-Video zu den Fähigkeiten des Ghost Riders bereit.

