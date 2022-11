Sword Art Online Last Recollection: Neues Action-RPG für 2023 mit Trailer angekündigt

Sword Art Online Last Recollection:

Mit "Sword Art Online: Last Recollection" wurde ein neues Action-RPG basierend auf dem beliebten Anime-Franchise angekündigt. Der Titel soll irgendwann im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

"Sword Art Online: Last Recollection" soll 2023 unter anderem für PS4 und PS5 erscheinen.

Pünktlich zum 10. Jubiläum des „Sword Art Online“-Anime fand am Wochenende ein großes Online-Event statt. Im Rahmen dieses Livestreams wurde unter anderem mit „Sword Art Online: Last Recollection“ ein neues Action-RPG zum erfolgreichen Franchise angekündigt.

Neuerzählung des War of Underworld-Arcs

Basieren wird die Geschichte des kommenden Games auf dem War of Underworld-Arc, der den zweiten Teil der 3. Staffel der Anime-Serie bildet. Allerdings erwartet uns mit dem Spiel keine simple Nacherzählung, sondern eine eigenständige Interpretation des Handlungsstrangs. Im Ankündigungsvideo ist die Rede davon, dass „ein unbekanntes Abenteuer dabei ist, sich zu entfalten“. Wie genau sich die Story von der Vorlage unterscheiden wird, ist noch nicht bekannt.

Darüber hinaus versprechen die Verantwortlichen das bisher größte Roster an spielbaren Charakteren, das es bisher in einem „Sword Art Online“-Game gegeben habe. Bestätigt wurden bisher Serien-Protagonist Kirito, Asuna, Shinon und Leafa. Außerdem dürfen sich Fans auf Alice, Eugeo, Bercouli, Cardinal, Shasta, Lipia, Iskahn sowie Dee Eye Ell. Sie alle werden in „Last Recollection“ von ihren bekannten japanischen Originalsprechern vertont werden.

Des Weiteren kündigten die Macher mit Dorothy und Sarai zwei Originalcharaktere an, die eigens für das Action-RPG entworfen wurden. Außerdem kehrt Sängerin ReoNa zum Franchise zurück. Sie wird den Theme Song des kommenden Action-Rollenspiels beisteuern. ReoNa kann bereits auf eine lange Geschichte mit dem „Sword Art Online“-Franchise zurückblicken, denn sie steuerte in der Vergangenheit unter anderem bereits Songs für die Anime-Serie bei.

Zudem bestätigten die Verantwortlichen, dass uns mit dem kommenden Game nicht nur eine klassische Singleplayer-Erfahrung erwarten wird. Es wird ebenso ein Multiplayer-Modus mit an Bord sein, in dem online bis zu vier Spieler gemeinsam ins Abenteuer starten können.

„Sword Art Online: Last Recollection“ soll 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) veröffentlicht werden. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist aktuell noch nicht bekannt.

Freut ihr euch auf „Sword Art Online: Last Recollection?

