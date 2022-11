Marvel’s Avengers: Winter Soldier und mehr – Das Update 2.7 hat einen Termin

Über die offizielle Website kündigten die Entwickler von Crystal Dynamics das neueste Content-Update zum kooperativen Action-Titel „Marvel’s Avengers“ an, das noch in diesem Monat veröffentlicht wird.

Mit dem Winter Soldier alias Bucky Barnes umfasst das Update auf die Version 2.7 ein neuen spielbaren Helden, der bereits vor einiger Zeit angekündigt wurde. Ergänzt wird die Veröffentlichung von Winter Soldier durch eine neue heroische Missionskette, in der ihm die anderen Avengers dabei helfen, seine traumatische Vergangenheit aufzuarbeiten beziehungsweise zu verarbeiten.

Sobald ihr die Missionskette erfolgreich abgeschlossen habt, erhaltet ihr Zugriff auf das ikonische Outfit von Winter Soldier.

Zu den weiteren Inhalten, auf sie sich Spieler und Spielerinnen von „Marvel’s Avengers“ freuen dürfen, gehört eine Omega-Level-Bedrohung im Klonlabor von AIM. MODOK wurde wiederbelebt und stellt eine neue Endgame-Bedrohung für Gruppen, bestehend aus vier Helden, dar. Das Klonlabor ist laut Entwicklerangaben ungefähr so lang wie das im Juli veröffentlichte „Familientreffen“.

Um an der neuen Endgame-Herausforderung teilzunehmen, setzt das Klonlabor einen Power-Level von 175 voraus. Wird die neue Omega-Level-Bedrohung gemeistert, warten neue und vor allem höherstufige Ausrüstung als Belohnung. Darüber hinaus wird das maximale Power-Level auf 185 erhöht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Weitere Details zum am 29. November 2022 erscheinenden Update 2.7 folgen laut Crystal Dynamics in Kürze. „Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

