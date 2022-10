EA & Marvel Games: Übere mehrere Spiele – Langfristige Partnerschaft angekündigt

Im vergangenen Monat kündigte Electronic Arts den Action-Titel „Iron Man“ an, der sich bei den „Star Wars: Squadrons“-Machern der Motive in Entwicklung befindet.

Wie Electronic Arts und die Verantwortlichen von Marvel Games bekannt gaben, handelt es sich bei „Iron Man“ lediglich um das erste Projekt, das aus der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen hervorgeht. Weiter heißt es in der heutigen Ankündigung, dass Electronic Arts und Marvel Games eine langfristige Partnerschaft anstreben, in deren Rahmen im besten Fall mehrere erfolgreiche Videospiele auf der Basis bekannter Marvel-Marken entwickelt werden.

Konkrete Details zu kommenden Projekten beziehungsweise dem Umfang der Partnerschaft wurden nicht genannt.

„Wir freuen uns, eine Multi-Titel-Kollaboration zwischen Marvel und EA anzukündigen, um Action-Adventure-Spiele für Konsolen und PC zu entwickeln! Jedes Spiel wird auch eine eigene Originalgeschichte sein, die im Marvel-Universum spielt“, so Marvel Games kurz und knapp. Während die heutige Ankündigung recht vage gehalten wurde, möchte Bloomberg bereits mehr wissen.

Wie das Branchen-Magazin berichtet, wird die heutige Ankündigung „mindestens drei neue Spiele umfassen“. Oder anders ausgedrückt: Neben „Iron Man“ warten noch zwei weitere Marvel-Titel aus dem Hause Electronic Arts auf ihre Enthüllung. Leaks, die uns vor einer Weile erreichten, legen nahe, dass sich unter diesen ein „Black Panther“-Titel befinden könnte.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht. Selbiges gilt für die Angaben von Bloomberg, mit denen das Branchen-Magazin andeuten könnte, dass die Partnerschaft zwischen Marvel Games und Electronic Arts nach den drei geplanten Titeln verlängert wird, wenn diese Früchte trägt und entsprechende Verkaufszahlen nach sich zieht.

Warten wir weitere Details von offizieller Seite ab, die in den kommenden Monaten folgen dürften.

