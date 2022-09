Iron Man: EA Motive entwickelt neues Marvel-Action-Adventure

Die Gerüchte der vergangenen Wochen haben sich bewahrheitet: Electronic Arts und Marvel Games arbeiten gemeinsam an einem "Iron Man"-Videospiel, das sich bei Motive Studio in Entwicklung befindet.

Bereits Anfang des Monats gab es Gerüchte, dass Electronic Arts an einem neuen „Iron Man“-Videospiel arbeiten soll. Heute verkündeten EA und Marvel Games in einer gemeinsamen Erklärung, dass tatsächlich an einem neuen Game rund um den beliebten Marvel-Superhelden gewerkelt wird. Entwickelt wird das Spiel beim Team von Motive Studio, das zuletzt „Star Wars: Squadrons“ verantwortete und gegenwärtig mit dem „Dead Space“-Remake beschäftigt ist.

Superhelden-Game wird ein Singleplayer-Action-Adventure

Bei dem kommenden Game werde es sich um ein Singleplayer-Action-Adventure handeln. Gegenwärtig befände sich der Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Geleitet werden die Arbeiten am Spiel von Olivier Proulx, der bereits Erfahrung mit Superhelden-Abenteuern sammeln konnte. Bei Eidos Montreal arbeitete er als Producer an „Marvel’s Guardians of the Galaxy“. Ihm zur Seite stehen bei EA Motive weitere Branchenveteranen.

Das kommende „Iron Man“-Videospiel soll eine Original-Story, also eine eigenständige Geschichte, erzählen. Diese soll sich bei der reichhaltigen Geschichte des Marvel Comics-Superhelden bedienen und „die Komplexität, das Charisma und das kreative Genie von Tony Stark“ kanalisieren. Auf diesem Wege wollen die Verantwortlichen es den Spielern ermöglichen, im fertigen Spiel voll und ganz in der Rolle von Iron Man aufzugehen.

„Wir sind begeistert, mit dem talentierten Team von Motive Studio zusammenzuarbeiten, um ihre originelle Vision eines der wichtigsten, mächtigsten und beliebtesten Charaktere von Marvel umzusetzen“, erklärt Bill Rosemann, Vice President von Marvel Games.

Aufgrund ihrer Fähigkeit, „sowohl etablierte Unterhaltungswelten als auch spannendes Gameplay zu liefern – kombiniert mit ihrer authentischen Leidenschaft für die gepanzerte Ikone“, könne das Ziel der Macher verfolgt werden, gewissermaßen einen Liebesbrief an den ikonischen Charakter in Form des „ultimativen Iron Man-Videospiels“ abzuliefern.

Proulx, der als Executive Producer am Game mitwirkt, zeigt sich ebenfalls euphorisch: „Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, ein Videospiel zu entwickeln, das auf einem der kultigsten Superhelden der heutigen Unterhaltungsbranche basiert“. Anschließend fügt er hinzu, das Team habe die fantastische Möglichkeit, „eine neue und einzigartige Geschichte“ zu kreieren. Marvel habe Motive Studio viele Freiheiten bei der Umsetzung zugestanden.

Derzeit befindet sich das Spiel noch in der Vorproduktionsphase und EA Motive Studio ist aktiv auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für das Projekt.

Wann und für welche Plattformen das kommende „Iron Man“-Game erscheinen soll, ist aktuell noch unbekannt.

Freut ihr euch auf ein neues „Iron Man“-Spiel?

