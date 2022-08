Iron Man: EAs Projekt offenbar noch in der „superfrühen Entwicklungsphase“

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass ein nicht näher genanntes Studio von Electronic Arts an einem "Iron Man"-Titel arbeiten könnte. Geht es nach dem "Xbox Era"-Mitgründer Nick Baker, dann befindet sich der Titel derzeit noch in einer "superfrühen Entwicklungsphase".

In den letzten Tagen wurde der US-Publisher Electronic Arts gleich mit zwei möglichen Marvel-Titeln in Verbindung gebracht, die sich bei Studios beziehungsweise Partnern des Unternehmens in Arbeit befinden sollen.

Zum einen war hier die Rede von einem Titel mit dem Helden Black Panther. Darüber hinaus wollten gleich mehrere Quellen von einem „Iron Man“-Spiel erfahren haben, das sich bei einem nicht näher genannten Studio von Electronic Arts in Entwicklung befindet. Gerüchte, die auch dem „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker zu Ohren kamen. Wie Baker berichtet, erfuhr er im Juni dieses Jahres erstmal von dem möglichen „Iron Man“-Projekt.

Da sich der Titel laut Bakers Informationen noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, bleibe allerdings abzuwarten, ob das Projekt in der Tat realisiert oder nicht doch wieder eingestellt wird.

Mehrere Insider stützen das Gerücht

„Ja, Iron Man ist das Spiel, von dem ich gehört hatte. Bevor ich Iron Man erwähnte, zeigte ich Jeff Grubb meine Direktnachricht, dass EA an Iron Man arbeitete. Tom Henderson hörte dasselbe. Er war sich einfach nicht sicher. Und ein Teil des Grundes, warum ich Iron Man nie erwähnt habe, ist, dass es super, super, super früh ist. Tatsächlich so früh, dass die Möglichkeit besteht, dass es doch nicht passiert. So früh ist das“, so Baker.

Und weiter: „Niemand freut sich mehr über die Möglichkeit eines Iron Man-Spiels als ich. Aber ich versuche, mich nicht zu sehr zu freuen, weil mir gesagt wurde, dass es so früh ist. Meine Quelle meinte: ‚Lächerlich früh.‘ […] Aber ja, ich habe es Jeff gezeigt. Ich habe es Tom Henderson machen lassen. Er sagte, er hätte es gehört, aber er war sich nicht sicher.“

Eine offizielle Stellungnahem seitens Electronic Arts zu den Gerüchten um die möglichen „Iron Man“- und „Black Panther“-Projekte steht weiterhin aus.

