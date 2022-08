Iron Man: Neues Abenteuer des eisernen Superhelden bei EA in Arbeit?

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts wies Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, in dieser Woche darauf hin, dass sein Unternehmen zukünftig auf eine gesunde Mischung aus Online-Titeln, Live-Service-Projekten und Singleplayer-Spielen setzen möchte.

Vor allem hochwertige Einzelspieler-Erfahrungen sollen in den kommenden Jahren zu den tragenden Säulen von Electronic Arts‘ Software-Portfolio gehören. Wie sich in diesen Tagen abzeichnet, könnten sich unter den geplanten Singleplayer-Projekten von EA diverse Titel auf Basis beliebter Marvel-Marken befinden. Zum einen wurde der Publisher vor wenigen Tagen mit einem möglichen Black Panther-Abenteuer in Verbindung gebracht.

Allem Anschein nach ist es damit aber noch nicht getan. Auch ein neuer Titel zu Iron Man soll sich demnach bei Electronic Arts in Entwicklung befinden.

Auch wenn Henderson in der Regel gut vernetzt ist und mit seinen Vorhersagen für gewöhnlich richtig liegt, mahnt er hinsichtlich des Iron Man-Projekts zunächst zur Skepsis und bittet darum, seine Informationen als Gerücht zu behandeln. „Ich habe ein paar Gerüchte gehört, dass es sich um Iron Man handelt. Aber ich hatte nie etwas Konkretes, worüber ich vollständig berichten könnte.“, so Henderson.

Der Insider weiter: „Ordnet dies vorerst stark der Kategorie Gerücht zu. Und wenn ich mehr konkrete Informationen höre / sehe, werde ich ordnungsgemäß darüber berichten. Ich fand es nur erwähnenswert.“ Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Electronic Arts zu den Gerüchten um die vermeintlichen Iron Man- und Black Panther-Projekte steht derzeit noch aus.

An potenziell hochwertigen Singleplayer-Erfahrungen dürfte es Electronic Arts aber auch so nicht mangeln. Schließlich arbeiten die verschiedenen Studios des Publishers derzeit an Einzelspieler-Titeln wie dem Remake von „Dead Space“, dem Rollenspiel „Dragon Age: Dreadwolf“ oder „Star Wars Jedi: Survivor“.

