Electronic Arts & Marvel: Weiteres Spiel neben „Black Panther“ in Arbeit?

Neben dem kürzlich in der Gerüchteküche aufgetauchten "Black Panthers"-Spiel könnte sich ein weiteres Marvel-Projekt bei Electronic Arts in Arbeit befinden. Darauf deuten jüngste Berichte hin.

Vor kurzem sind einige vermeintliche Details zu einem „Black Panther“-Videospiel aufgetaucht, das sich unter dem Banner von Electronic Arts bei einem neuen Studio in Entwicklung befinden soll. Dies scheint jedoch nicht der einzige Titel zu sein, der in Zusammenarbeit mit Marvel Games entstehen soll.

Ein größerer Deal für Electronic Arts?

Der meist gut informierte GiantBomb-Redakteur Jeff Grubb hat berichtet, dass an einem weiteren Spiel mit Marvel-Bezug bei Electronic Arts gearbeitet wird. Während Grubb bei „Black Panther“ einige Informationen zu dem möglichen Gameplay nennen konnte, wollte er zu dem zweiten Marvel-Titel nicht weiter ins Detail gehen. Dementsprechend kann man nur spekulieren, welcher Charakter im Mittelpunkt dieses potentiellen Projekts stehen könnte.

Im Weiteren vermutet Grubb, dass sich Electronic Arts einen ähnlichen Deal mit Marvel sichern konnte, wie ihn zuvor Square Enix hatte. Daraus waren „Marvel’s Avengers“ und „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ entstanden, die beide in kommerzieller Hinsicht als Misserfolge betrachtet wurden. Inzwischen hat Square Enix sowohl die Lizenzen der Spiele sowie die dazugehörigen Studios verkauft.

Marvel sucht sich regelmäßig verschiedene Partner für Spielumsetzungen. Bei Sony befinden sich die „SpiderMan“-Spiele sowie ein „Wolverine“-Titel in Entwicklung, während 2K Games in diesem Jahr „Midnight Suns“ liefert. Dementsprechend kann man gespannt sein, was sich hinter den neuesten Berichten verstecken könnte.

Sobald offizielle Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Comicbook

