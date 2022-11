God of War Ragnarök: Der Schicksalsspruch – Story-Guide Teil 9

In der nächsten Story-Mission in "God of War Ragnarök" macht ihr euch auf die Suche nach besonderen magischen Wesen. Wir ihr sie findet, verraten wir euch im neunten Teil unseres großen Story-Guides zum PlayStation-Hit.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Nachdem ihr es ins Feuer und wieder zurück geschafft habt, wartet in „God of War Ragnarök“ eine neue Mission auf Kratos. Diesmal geht es zurück nach Midgard, genauer zum See der Neun. Was euch dort erwartet, verraten wir euch nachfolgend in Teil 9 unseres Story-Guides.

Immer der (Wolfs)Nase nach

Nachdem euch Brok euren reparierten Wächterschild überreicht hat, könnt ihr zusammen mit Freya nach Midgard reisen. Folgt ihr nach eurer Ankunft und macht alles für eure Abfahrt mit dem Schlitten bereit. Eure Wölfe sind bei dieser Mission von elementarer Bedeutung, denn sie weisen euch den Weg zum Ziel: Den Nornen, den Schicksalsgöttinnen der nordischen Mythologie! Lasst eure Tierchen nun deren Witterung aufnehmen und schon kann es losgehen.

Ihr werdet nun zum See der Neun gelangen und könnt euch hier frei bewegen. Um eine Spur der Nornen aufzunehmen, müsst ihr gut auf die Schnauzen eurer Wölfe achten, denn sie neigen diese in die Richtung, in der den Geruch der Göttinnen wahrnehmen. Als zusätzliches Signal, das ihr eurem Ziel näherkommt, werden sie losbellen, sobald ihr in der Nähe seid. Fahrt zunächst in Richtung Osten, wo ihr einen Vorsprung erreichen werden und steigt dort ab.

Folgt dem Weg und ihr werdet das Königsgrab entdecken. Dies ist der Endpunkt einer optionalen Questreihe, die ihr verfolgen und in deren Rahmen ihr gegen diverse starke Bossgegner kämpfen könnt. Nun erwarten euch dort allerdings nur einige schwächere Gegner, darunter auch ein Oger. Schaltet sie aus und interagiert anschließend mit dem Grab. Daraufhin erhaltet ihr einen wichtigen Gegenstand, den ihr für just erwähnte Nebenmission benötigt. Darüber hinaus öffnet sich vor euch ein Durchgang. Neben diesem kann Freya ihre Magie wirken und einen versteckten Raum freilegen – eine falsche Fährte der Nornen.

Kehrt danach wieder zu eurem Schlitten zurück und fahrt nun weiter in Richtung Westen. Auch dort werdet ihr an eine Stelle kommen, die eure Wölfe nicht passieren können. Lauft weiter bis Freya euch sagt, sie könne die Gegenwart der Nornen spüren. An diesem Punkt erwartet euch eine weitere Sackgasse. Wenn ihr euch etwas umschaut, könnt ihr gegen einige Monster kämpfen und ein paar nützliche Ressourcen finden. Wenn ihr euch hier weiter umschaut, könnt ihr sogar eine Geheimregion entdecken! Dort erwartet euch eine Nebenmission und ein Laden eures Freunds Sindri.

Um die aktuelle Story-Mission von „God of War Ragnarök“ fortzusetzen, müsst ihr allerdings wieder zurück zu eurem Schlitten. Fahrt mit ihnen weiter nach Nordwesten und achtet immer aufmerksam auf die Reaktionen eurer Wölfe. Sobald ihr angekommen seid, haltet Ausschau nach einer Wand, an der ihr mit euren Chaosklingen interagieren könnt. Zerstört die Eiswand oben und erledigt die nächsten Gegner. Danach kommt eine weitere Kletterpartie, auf die, ihr ahnt es sicherlich bereits, ein weiterer Kampf wartet. Bei der nächsten markierten Wand geht es weiter, denn diesmal ist es keine Sackgasse!

Den Nornen auf der Spur

Springt nun nach unten, verbrennt das Gestrüpp vor euch und folgt weiter dem Weg. Kurz darauf werdet ihr Bekanntschaft mit einem sogenannten Springer machen, einem äußerst zähen Brocken. Dieser Gegner kann enorm viel einstecken und ähnlich gut austeilen. Euer einziger Vorteil in diesem Kampf ist eure Wendigkeit, denn sollte er euch einmal treffen, richten seine Angriffe großen Schaden an. Bleibt deshalb eher auf Distanz und kombiniert eure Attacken mit denen Freyas, um ihn langsam in die Knie zu zwingen. Alternativ ist es ebenfalls möglich, vor dem Gegner davonzulaufen.

So oder so kommt ihr schließlich aus der kleinen Höhle raus, wo selbstverständlich weitere Gegner auf euch warten – Kratos muss ja gefordert werden! Folgt dem Weg, der vor euch liegt, ihr könnt euch auf diesem Pfad nicht verlaufen. Unterwegs warten einige starke Feinde auf euch, also seid vorsichtig und überstürzt im Kampf nichts. Nach den Scharmützeln mit kleineren Gegnern wartet mal wieder ein Bosskampf auf euch, diesmal gegen ein Frost-Phantom. Die meisten seiner Angriffe sind eher langsam, haben dafür jedoch recht viel Wucht. Dafür könnt ihr ihnen auch gut ausweichen.

Das Monster sieht imposanter und gefährlicher aus als es in Wahrheit ist. Den Körper des Biests könnt ihr nicht verletzen, sondern nur seinen Kern. Es ist ein relativ kleines Ziel als zielt bei euren Axtwürfen gut. Habt ihr diesen oft genug getroffen, wird das Phantom betäubt zusammenbrechen. Das ist eure Chance, ihm ordentlich Schaden zuzufügen! Daraufhin wird es sich unter die Erde verkriechen und nun habt ihr die Chance, die leuchtenden Säulen in der Arena zu attackieren. Erst wenn ihr sie alle vernichtet habt, könnt ihr dem Frost-Phantom den Gnadenstoß geben. Wiederholt das Prozedere bis die R3-Taste aufleuchtet und besiegt das Biest.

Anschließend kommt ihr zu einer Höhle, bei der ihr noch eine kleine Kletterpartie absolvieren müsst. Letztendlich erreicht ihr eine Tür, die ihr mit dem Meißel öffnen könnt. So werden verschiedene Halluzinationen aktiviert, die vor allem Freya ziemlich hart treffen. Es ist eine Abfolge strikt linearer kurzer Abschnitte, in denen immer offensichtlich ist, was ihr machen müsst. Zwischenzeitlich müsst ihr immer wieder Gegner zerlegen. Am Ende erreicht ihr den Urd-Brunnen.

Dort wartet bereits jemand auf euch, um Kratos und Freya zu den Nornen zu bringen. Es ist ein ganz schön wilder Ritt! Auf der anderen Seite angelangt trefft ihr schließlich die drei Schicksalsgöttinnen Urd, Verdandi und Skuld. Sehr zur Enttäuschung unseres Helden-Duos sind diese allerdings keine so große Hilfe, wie sie insgeheim gehofft hatten. Immerhin ein paar Hinweise geben sie den beiden dann aber doch mit auf den Weg.

Nach einer weiteren kurzen Zwischensequenz könnt ihr jetzt den Rückweg antreten. Ihr müsst ein bisschen laufen, klettern und kämpfen, ehe ihr wieder bei euren Wölfen und dem Schlitten angelangt. Nun könnt ihr euch noch ein bisschen in der Gegend umschauen oder ihr macht euch auf den Weg zum nächsten mystischen Tor. Von hier aus müsst ihr nur noch zurück zu Sindri, um die nächste Story-Mission in „God of War Ragnaerök“ zu starten. Solltet ihr bei dieser ebenfalls ein bisschen Unterstützung gebrauchen können, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Story-Guides zum Action-Adventure.

