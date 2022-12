Metal Hellsinger: Für PS4 veröffentlicht und Update 1.5 mit neuem Schierigkeitsgrad

„Metal Hellsinger“ hat nach dem ursprünglichen Launch im Sommer dieses Jahres zwei weitere Plattformen erobert. Ab sofort werden ebenfalls die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One unterstützt.

Die Veröffentlichung für diese Plattformen erfolgte zusammen mit der Bereitstellung eines Updates auf die Version 1.5, wie der zuständige Publisher Funcom und der Entwickler The Outsiders bekanntgaben. Gleichzeitig betonten sie, dass „Metal Hellsinger“ bisher eine Million Spieler anziehen konnte.

Die PS4- und Xbox One-Versionen des rhythmusbasierten Ego-Shooters sollten ursprünglich zusammen mit den Versionen für PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam) veröffentlicht werden, wurden aber zwischenzeitlich gestrichen.

Neuer Schwierigkeitsgrad

Das Update auf Version 1.5 fügt „Metal Hellsinger“ den neuen Schwierigkeitsgrad „Archdevil“ hinzu. Er ist der vierte und höchste Schwierigkeitsgrad nach Lamb, Goat und Beast. Spieler werden laut Publisher in diesem Modus „mit zahlreicheren, stärkeren Gegnern konfrontiert und ohne Last Stand-Funktion bis an ihre Grenzen getrieben“.

Ebenfalls wurde dem Spiel ein neuer Elite Seraph hinzugefügt. Und um den Spielern zu helfen, gibt es dafür neue Kombos. Wenn bestimmte Aktionen wie das Töten eines Gegners, das Aufschwingen und Töten eines weiteren Gegners zu aufeinanderfolgenden Beats ausgeführt werden, gibt es mehr Fury und einen besseren Score, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Mit neuen Coat of Arms-Sammelobjekten sollen Spieler ebenfalls dazu animiert werden, alle Maps neu zu entdecken. „Jedes Level erhält für jeden Schwierigkeitsgrad, inklusive Archdevil, ein Coat of Arms-Sammelstück. Eine bestimmte Anzahl dieser Objekte schaltet jeweils einen neuen Waffen-Skin frei“, so die Macher.

Das Update 1.5 von „Metal Hellsinger“ enthält zudem Fehlerbehebungen, Quality of Life-Verbesserungen sowie Balance- und Performance-Optimierungen. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr euch im offiziellen Forum anschauen.

