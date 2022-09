Metal Hellsinger: Launch-Trailer zeigt Kampf gegen tödliche Dämonen

Passend zur Veröffentlichung von "Metal Hellsinger" ging der offizielle Launch-Trailer an den Start. Er gewährt vor dem Kauf noch einmal einen Einblick in das Spiel.

„Metal Hellsinger“ kam in dieser Woche auf den Markt. Damit die Spieler noch einmal mit eigenen Augen sehen können, was sie mit dem Titel erwartet, wurde der obligatorische Launch-Trailer veröffentlicht, der ebenfalls deutlich macht, dass der Titel nicht nur etwas für die Augen ist. Stattdessen sind härtere Klänge ein Kernfeature von „Metal Hellsinger“.

Tests können überzeugen

Auch die Test-Wertungen zu „Metal Hellsinger“ gingen in dieser Woche an den Start. Mit einem Metascore von 79 kann sich der Titel durchaus blicken lassen und empfiehlt sich für einen Kauf. Und dieser ist im Fall der PS5-Fassung nicht allzu kostspielig. Für 39,99 Euro können Metal-Fans im PlayStation Store zuschlagen. Zuvor darf der Titel anhand einer Demo getestet werden.

Mit „Metal Hellsinger“ wurde ein Spiel entwickelt, in dem Spieler im Takt der Musik schießen, rennen und Finisher ausführen. Der individuelle Erfolg hat einen Einfluss auf die Musik und steigert im Verlauf des Gemetzels die Kraft.

Bewaffnet mit sechs Waffen, von denen jede ihre eigene ultimative Fähigkeit besitzt, geht es in die Hölle auf einen Rachefeldzug gegen den Teufel persönlich. Im Anschluss an die Kampagne können sich Spieler in den Torment-Modus stürzen und mit dem Metal-Beat die Spitze der Rangliste erklimmen.

„Metal Hellsinger“ erschien am 15. September 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend ist der anfangs erwähnte Trailer eingebettet.

