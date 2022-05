Metal Hellsinger: Serj Tankian von System of a Down ist dabei und Gameplay

Während sich "Metal Hellsinger" dem Launch in diesem Jahr nähert, widmet sich ein neuer Trailer der Zusammenarbeit mit Serj Tankian von System of a Down.

Der Publisher Funcom und der Entwickler The Outsiders haben weiteres Videomaterial zum Metal-Rhythmus-Ego-Shooter „Metal Hellsinger“ veröffentlicht. In den Mittelpunkt des Clips, den ihr euch weiter unten zu Gemüte führen könnt, rückt Serj Tankian von System of a Down.

Tankian schließt sich der Metal-Sängerriege des Spiels an, zu der auch Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God) und andere gehören.

Metzelt euch im Takt der Musik durch die Hölle

„Was soll man da noch sagen“, so der Creative Director David Goldfarb in einer Pressemitteilung. „Wir haben so viele System of a Down-Fans im Studio, dass es sich unwirklich anfühlt, Serj Tankian zu unserer ohnehin schon unglaublichen Riege von Sängern hinzuzufügen. Er hat den Track komplett umgeworfen und ihn auf eine Art und Weise zu seinem eigenen gemacht, wie es nur Serj kann. Wir sind so aufgeregt und können es kaum erwarten, alle spielen zu sehen!“

Mit „Metal Hellsinger“ erwartet euch ein Spiel, in dem ihr im Takt der Musik schießt, rennt und Finisher ausführt. Euer Erfolg wirkt sich auf die Musik aus und steigert im Verlauf einer Session eure Kraft. Bewaffnet mit sechs Waffen, von denen jede ihre eigene ultimative Fähigkeit besitzt, seid ihr in der Hölle auf einem Rachefeldzug gegen den Teufel persönlich.

Nach der Kampagne von „Metal Hellsinger“ können sich die Spieler in den Torment-Modus stürzen und mit dem Metal-Beat die Spitze der Rangliste erklimmen.

„Metal Hellsinger“ erscheint in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Troy Baker und Jennifer Hale leihen den Hauptcharakteren ihre Stimme. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer mit Serj Tankian anschauen.

Update: Wir haben diese Meldung um ein 12 Minuten langes Gameplay-Video erweitert.

