Street Fighter 6: Zweite geschlossene Beta gestartet – Das steckt drin

Nach der offiziellen Ankündigung Anfang des Monats steht die zweite geschlossene Beta-Phase zum 2023 erscheinenden Fighting-Titel „Street Fighter 6“ ab sofort zur Verfügung.

Im Vergleich mit der ersten Beta wurden laut den Entwicklern von Capcom verschiedene Bugs und Probleme behoben, die von den Spielern beziehungsweise Spielerinnen gemeldet wurden. Hinzukommen die Möglichkeit, im Menü den Input-Delay zu reduzieren, sowie diverse Balancing-Anpassungen an ausgewählten Charakteren beziehungsweise Manövern.

Angepasst werden unter anderem Jamie, Chun-Li, Guile und Ryu. Welche Inhalte und Features in der zweiten Closed-Beta zu „Street Fighter 6“ sonst noch geboten werden, verrät euch ein Blick auf die offizielle Übersicht.

Die finale Version von „Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

The gates to the Closed Beta Test #2 have opened! 🌐

Test your mettle in the Battle Hub by challenging other participants, training your favorite character, or by performing emotes! pic.twitter.com/LK8OiLWtzW

— Street Fighter (@StreetFighter) December 16, 2022