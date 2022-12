Street Fighter 6: Termin offiziell mit einem Trailer angekündigt

Jetzt ist es offiziell: "Street Fighter 6" wird am 2. Juni 2023 für Konsolen und PC erscheinen. Schon heute macht ein neuer Trailer auf die Möglichkeit der Vorbestellung aufmerksam.

Nachdem der Termin im Laufe der Woche im PlayStation Store geleakt wurde, hält sich die Überraschung in Grenzen: „Street Fighter 6“ wird am 2. Juni 2023 auf den Markt gebracht, wie sich der neusten Ankündigung von Capcom entnehmen lässt.

Zu den unterstützten Plattformen von „Street Fighter 6“ gehören die Konsolen PS4, PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC. Gefeiert wird die Ankündigung mit einem neuen Trailer, der zugleich auf die Möglichkeit der Vorbestellung aufmerksam macht.

Ab 70 Euro geht es los

Angeboten wird „Street Fighter 6“ in drei Editions. Dazu gehören die Standardversion für 69,99 Euro, die Deluxe Edition für 94,99 Euro und die Ultimate Edition für 114,99 Euro.

Während die Deluxe Edition von „Street Fighter 6“ neben dem Spiel eine zusätzliche Oufitfarbe, besondere Titel und Sticker sowie den Year 1 Charakter-Pass enthält, bekommen Käufer der Ultimate Edition neben den anderen Inhalten den Year 1 Ultimate-Pass, der den Charakter-Pass der Deluxe Edition ersetzt.

Alle weiteren Informationen zu den Zusatzinhalten liefern die Produkteinträge im PlayStation Store:

Spieler, die schon vor der offiziellen Veröffentlichung im nächsten Jahr in „Street Fighter 6“ hineinschnuppern möchten, können sich für den zweiten geschlossenen Betatest anmelden. Der Test wird vom 16. bis zum 19. Dezember 2022 veranstaltet.

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ so Capcom, was bedeutet, dass eine Bewerbung nicht zwangsläufig bedeutet, dass Interessenten wirklich mitmachen können. Immerhin: Spieler die bereits am ersten Test Anfang des Jahres teilgenommen haben, werden automatisch zur zweiten Beta eingeladen.

„Street Fighter 6“ wird wie anfangs erwähnt am 2. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Mehr zum Prügler erfahren Fans in der News-Übersicht auf PLAY3.DE. Ebenfalls wird „Street Fighter 6“ in einem umfangreichen Artikel auf dem PlayStation Blog thematisiert.

