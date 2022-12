Street Fighter 6: PlayStation Store leakt den Termin und Sonder-Editionen

Nach dem möglichen Releasetermin des Action-Rollenspiels "Diablo 4" wurde in dieser Woche offenbar ein weiterer Termin geleakt. Dieses Mal geht es um Capcoms Fighting-Titel "Street Fighter 6", der laut dem PlayStation Store in drei unterschiedlichen Versionen erscheinen wird.

In der Vergangenheit entpuppten sich die verschiedenen Download-Stores immer wieder als Spielverderber und leakten die Releasetermine kommender Titel.

So auch in dieser Woche, in der ein möglicher Releasetermin für das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ im Xbox Store auftauchte. Nur kurze Zeit später traf es den japanischen Publisher Capcom, der in dieser Woche bereits andeutete, mit einer eigenen Ankündigung auf den The Game Awards 2022 in der heutigen Nacht vertreten zu sein.

Aus einem offenbar zu früh freigeschalteten Produkteintrag im PlayStation Store ging nicht nur hervor, dass der Fighting-Titel „Street Fighter 6“ in drei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht wird. Auch ein potenzieller Releasetermin wurde genannt.

Erfolgt der Release Anfang Juni?

Laut dem Eintrag im PlayStation Store wird „Street Fighter 6“ ab dem 2. Juni 2023 erhältlich sein. Zu den unterschiedlichen Versionen wird ausgeführt, dass der Fighting-Titel zum einen in Form der Standard-Edition veröffentlicht wird, die neben dem Hauptspiel zusätzliche Outfits, Sticker und Titel umfasst.

Nummer Zwei im Bunde ist die Deluxe-Edition, die alle Inhalte der Standard-Ausgabe mit sich bringt und euch zudem den Zugriff auf den Charakter-Pass für das erste Jahr einräumt. Den Schlusspunkt setzt die Ultimate-Edition, die den Content der anderen beiden Fassungen bietet und mit dem Ultimate-Pass für das erste Jahr versehen wurde.

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6:

Capcom selbst wollte die Angaben aus dem PlayStation Store bisher nicht bestätigen. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Stunden würde es uns jedoch schwer überraschen, wenn die offizielle Ankündigung nicht auf den The Game Awards 2022 erfolgen würde. Das Event startet in der heutigen Nacht um 1:30 Uhr unserer Zeit.

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren