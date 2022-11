Street Fighter 6: Releasetermin & mehr? Alterseinstufung deutet auf baldige Ankündigung hin

In Südkorea wurde Capcoms Fighting-Titel "Street Fighter 6" kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen. Dies deutete in der Vergangenheit immer wieder auf eine bevorstehende Enthüllung beziehungsweise Ankündigung hin.

In den vergangenen Monaten deuteten die Alterseinstufungen durch das Rating-Board in Südkorea immer wieder auf bevorstehende Ankündigungen oder Enthüllungen hin.

Gut denkbar also, dass es sich bei „Street Fighter 6“, das in Südkorea kürzlich mit einer entsprechenden Alterseinstufung versehen wurde, ähnlich verhält. Spekuliert wird, dass sich die Spieler beziehungsweise Spielerinnen möglicherweise auf die nahende Ankündigung des Releasetermins oder die Präsentation frischer Spielszenen freuen dürfen.

Denkbar wäre, dass die Enthüllungen im Rahmen der The Game Awards 2022 erfolgen, die am 8. Dezember stattfinden und den Abschluss des Videospieljahres 2022 markieren. Laut Produzent und Moderator Geoff Keighley werden in diesem Jahr nämlich nicht weniger als 50 Spiele präsentiert.

18 Charaktere zum Release

Wie Capcom bereits in der offiziellen Ankündigung des Fighting-Titels bekannt gab, ist „Street Fighter 6“ für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen. Weiter hieß es im September, dass zum Launch 18 unterschiedliche Charaktere geboten werden – darunter bekannte Namen wie Ryu, Ken, Chun-Li, Dhalsim, Blanka oder Zangief. Weitere Recken dürften wie bei „Street Fighter 5“ in Form von DLC nach dem Launch folgen.

Offiziell bestätigt wurde diesbezüglich allerdings noch nichts. Zu den spielerischen Neuerungen von „Street Fighter 6“ gehört die Dynamic-Control-Steuerung, die in ausgewählten Modi zur Verfügung steht und es euch ermöglicht, Aktionen und Angriffe kontextabhängig mit einem einzigen Knopfdruck auszuführen.

„Street Fighter 6“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

